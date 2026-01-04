أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

انتشرت فيديوهات طريقة عمل الكوكيز على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه من الوصفات السهلة وسريعة التحضير ويحبها الكبار والصغار، وتباع في المحلات والأفران، لكن يمكنك تعلم طريقة عمل الكوكيز في المنزل بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في مطبخك دون الحاجة لشرائه جاهزاً.

طريقة عمل الكوكيز

ما هي مقادير عمل الكوكيز

¾2 كوب دقيق.

2 كوب رقائق شوكولاتة.

كوب سكر بني.

½ كوب سكر.

½2 أصبع زبدة غير مملحة.

2 بيض.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج صودا.

¾ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل الكوكيز في البيت

- سخّن الفرن إلى درجة حرارة 375 درجة مئوية.

- بطّن صينية كبيرة بورق الزبدة.

- أضف الزبدة والسكر، واخلطها في الخلاط الكهربائي لمدّة دقيقتين.

- اخفقها معًا ببطء، ثم أضف الفانيليا والبيض.

- أضف الدقيق والبيكنج صودا والملح إلى وعاء آخر، وقلّبها مع خليط الزبدة جيدًا.

- أضف رقائق الشوكولاتة، ثم لف العجينة على شكل كرات متناسقة.

- ضعها على ورق الخبز في الصينية.

- اخبزها في الفرن لمدّة 10 - 12 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.



