بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
رشا عوني

انتشرت فيديوهات طريقة عمل الكوكيز على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه من الوصفات السهلة وسريعة التحضير ويحبها الكبار والصغار، وتباع في المحلات والأفران، لكن يمكنك تعلم طريقة عمل الكوكيز في المنزل بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في مطبخك دون الحاجة لشرائه جاهزاً.

طريقة عمل الكوكيز - ويب طب
طريقة عمل الكوكيز

ما هي مقادير عمل الكوكيز

¾2 كوب دقيق.
2 كوب رقائق شوكولاتة.
كوب سكر بني.
½ كوب سكر.
½2 أصبع زبدة غير مملحة.
2 بيض.
2 ملعقة صغيرة فانيليا.
ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
¾ ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل الكوكيز في البيت 

- سخّن الفرن إلى درجة حرارة 375 درجة مئوية.

- بطّن صينية كبيرة بورق الزبدة.

- أضف الزبدة والسكر، واخلطها في الخلاط الكهربائي لمدّة دقيقتين.

- اخفقها معًا ببطء، ثم أضف الفانيليا والبيض.

- أضف الدقيق والبيكنج صودا والملح إلى وعاء آخر، وقلّبها مع خليط الزبدة جيدًا.

- أضف رقائق الشوكولاتة، ثم لف العجينة على شكل كرات متناسقة.

- ضعها على ورق الخبز في الصينية.

- اخبزها في الفرن لمدّة 10 - 12 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.
 

طريقه عمل الكوكيز في البيت بالطريقة الأصلية هش وطري والطعم ادمااااان
طريقة عمل الكوكيز

ما هي وصفة كوكيز سهلة وسريعة؟

 

مكونات الكوكيز 

  • 2 كوب دقيق
  •  2كوب حبيبات الشوكولاتة
  •  كوب زبدة
  •  3/4كوب سكر
  • 2 بيضة
  • ملعقة صغيرة بيكنج صودا
  • 2 ملعقة صغيره فانيليا
  • ملعقة صغيرة ملح
     

طريقة عمل الكوكيز سهل وسريع 

1. سخني الفرن على درجة حرارة مرتفعة. 

2. اخفقي الزبدة والسكر، ثم ضعي الفانيليا ثم البيض، ويخفق المزيج جيداً.

3. اخلطي الدقيق فى وعاء آخر، ثم ضعي البيكينج صودا والملح معاً ثم اسكبيهم فوق مزيج البيض.

4. ضيفي حبيبات الشوكولاتة وقلبي بشكل جيد.

5.  قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم توضع فى صينية الفرن.

6. يتم تسويتها فى الفرن لمدة 11 دقيقة.

طريقة عمل الكوكيز.. بوصفات 3 شيفات وطرق مختلفة ومميزة
طريقة عمل الكوكيز الأصلي 

طريقة الكوكيز الأصلي 

مكونات الكوكيز الأصلي

المكونات:

- 3 أكواب دقيق.

- كوب ونصف سكر.

-  ملعقة صغيرة فانيليا.

- ملعقة صغيرة من بايكينج الصودا. 

- نصف ملعقة صغيرة بايكينغ باودر.

-  كوب زبدة طرية.

- بيضة.

-  حبيبات الشوكولاتة.

الكوكيز برقائق الشوكولاتة
طريقة عمل الكوكيز سهل وسريع

طريقة عمل الكوكيز الأصلي 


- نخفق البيض مع الفانيليا والزبدة والسكر جيدا حتى تصبح تتجانس المكونات معا.

- نخفق الدقيق مع البايكينج صودا والبايكينغ باودر، ثم نقلب جيدا حتى تمتزج المكونات.

- نضيف خليط البيض إلى خليط الدقيق ونمزجهم معا، ثم نضيف عليهم حبيبات الشوكولاتة.

- تشكيل العجين لكرات صغيرة ونزعها في صينية مفروشة بورق البرشمان مع ترك مسافات متساوية بين كل كرة.

- يوضع الكوكيز في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة من 10 إلى 12 دقيقة.

- نخرج الكوكيز من الفرن ونتركه جانبا حتى يبرد، ويقدم بعدها.

طريقة عمل الكوكيز
