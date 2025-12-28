بمكونات بسيطة.. طريقة عمل السينابون بالقرفة والكاكاو في المنزل

يتعلق عدد كبير من الشباب والفتيات بقدوم فصل الشتاء، ليتناولوا السينابون الساخن اللذيذ الذى يفوح منه رائحة القرفة والغارق فى الصوص الأبيض المميز الخاص به، وهو ما سنتعرف على طريقة عمل النوع الهش اللذيذ، وكذلك الصوص.

طريقة تحضير السينابون

المقادير

ـ 3 كوب دقيق

ـ رشه ملح

ـ كوب لبن ( حليب ) دافي

ـ معلقه كبيره خميره

ـ معلقتين كبار سكر

ـ بيضه

ـ معلقه صغيره فانليا

ـ معلقه كبيره خل

ـ 3 مكعبات زبده طريه بدرجه حراره المطبخ

مقادير الصوص الابيض

ـ كوب سكر بودر

ـ 4 قطع جبنه مثلثات

ـ ڤانليا

ـ ربع كوب لبن (حليب)

ـ مكعبين زبدة

ـ كيس كريم شانتيه.

طريقة تحضير السينابون

ـ ضعى الحليب مع الخميرة والسكر فى كوب وغطيها، ثم دعيها بضع دقائق حتى ترتفع، ثم أضيفى هذا الخليط على الدقيق والملح وعليهم بيضة بدرجة حرارة الغرفة وقومى بعجنهم.

ـ ضعى 3 مكعبات الزبدة على العجينة واعجنيها مرة أخرى حتى تعطيكى عجينة متماسكة لا تلتصق بيديكى.

ـ اتركيها تخمر لمدة ساعة.

ـ افردى العجينة على شكل مربع وافردى الزبدة بداخلها ثم ضعى خليط الكاكاو والقرفة والسكر بداخلها ولفيها وقطعيها إلى دوائر متساوية.

ـ ضعيها فى صينية مدهونة على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة فقط.

طريقه عمل صوص السينابون روعه

المكوّنات

ـ 4/3 كوب لبن بودرة

ـ 1 كوب سكر بودرة.

ـ 2/1 كوب زيت.

ـ معلقة قرفه مطحونة.

ـ معالق لبن سائل

الخطوات

ـ نضع السكر في بولة

ـ نصب عليه اللبن

ـ نضع الزيت والقرفة واللبن ونضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة عشر دقائق

طريقة عمل السينابون الهش

المكونات

ـ 4 أكواب دقيق.

ـ 2/1 كوب سكر.

ـ 4 معالق زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ـ 2 معلقة خميرة فورية.

ـ 1 كوب حليب دافئ.

ـ 1 بيضة.

للحشوة

ـ 2/1 كوب سكر.

ـ معلقتين قرفة مطحونة.

ـ 2/1 كوب زبدة.

الخطوات

ـ نضع البيضة في بولة ونضربها بالمضرب الكهربائي

ـ نضع عليها السكر ونخلطهم ونضيف الفانيلا، ثم توضع الزبدة ونخلطهم جيدا ، ثم يضاف اللبن والخميرة.

ـ نضع الدقيق ونخلطهم جيدا جدآ، الى أن تتماسك العجينة.

ـ نتركها تختمر لمدة ساعة على الاقل، ثم نفردها على شكل مستطيل.

ـ تفرد عليها الزبدة، ونرش السكر والقرفة، بعدها نلفها ونقطع قطع متوسطة.

ـ نرصها في صينية مدهونة بالزيت.

ـ نتركها تختمر مرة أخرى وتشغل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة عشر دقائق وندخلها الفرن لمدة ٢٠ دقيقة.

ـ تقدم بالهنا والشفا مع الصوص عليه.