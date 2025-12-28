قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان: النمو العمراني العشوائي أدى لخسارة كبيرة في الأراضي الزراعية
شروط لن يستجاب الدعاء إلا بها.. تعرف عليها واغتنمها
بـ 57 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة
توتر وخلافات.. إعلام أمريكي يتوقع لقاء صعبا بين نتنياهو وترامب
وليد الركراكي قبل مواجهة زامبيا: حكيمي لا يقل عن صلاح ودياز دوره مهم
ليلة في حب النبراوي.. إشادة كبيرة بجهود النبراوي من نجوم الفن والمجتمع
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بمكونات بسيطة.. طريقة عمل السينابون بالقرفة والكاكاو في المنزل

السينابون بالقرفة والكاكاو
السينابون بالقرفة والكاكاو
خالد يوسف

يتعلق عدد كبير من الشباب والفتيات بقدوم فصل الشتاء، ليتناولوا السينابون الساخن اللذيذ الذى يفوح منه رائحة القرفة والغارق فى الصوص الأبيض المميز الخاص به، وهو ما سنتعرف على طريقة عمل النوع الهش اللذيذ، وكذلك الصوص.

طريقة تحضير السينابون

المقادير

ـ 3 كوب دقيق

ـ رشه ملح

ـ كوب لبن ( حليب ) دافي

ـ معلقه كبيره خميره

ـ معلقتين كبار سكر

ـ بيضه

ـ معلقه صغيره فانليا

ـ معلقه كبيره خل

ـ 3 مكعبات زبده طريه بدرجه حراره المطبخ

مقادير الصوص الابيض

ـ كوب سكر بودر

ـ 4 قطع جبنه مثلثات

ـ ڤانليا

ـ ربع كوب لبن (حليب)

ـ مكعبين زبدة

ـ كيس كريم شانتيه.

طريقة تحضير السينابون

ـ ضعى الحليب مع الخميرة والسكر فى كوب وغطيها، ثم دعيها بضع دقائق حتى ترتفع، ثم أضيفى هذا الخليط على الدقيق والملح وعليهم بيضة بدرجة حرارة الغرفة وقومى بعجنهم.

ـ ضعى 3 مكعبات الزبدة على العجينة واعجنيها مرة أخرى حتى تعطيكى عجينة متماسكة لا تلتصق بيديكى.

ـ اتركيها تخمر لمدة ساعة.

ـ افردى العجينة على شكل مربع وافردى الزبدة بداخلها ثم ضعى خليط الكاكاو والقرفة والسكر بداخلها ولفيها وقطعيها إلى دوائر متساوية.

ـ ضعيها فى صينية مدهونة على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة فقط.

طريقه عمل صوص السينابون روعه

المكوّنات

ـ 4/3 كوب لبن بودرة

ـ 1 كوب سكر بودرة.

ـ 2/1 كوب زيت.

ـ معلقة قرفه مطحونة.

ـ معالق لبن سائل

الخطوات

ـ نضع السكر في بولة

ـ نصب عليه اللبن

ـ نضع الزيت والقرفة واللبن ونضربهم بالمضرب الكهربائي لمدة عشر دقائق

طريقة عمل السينابون الهش

المكونات

ـ 4 أكواب دقيق.

ـ 2/1 كوب سكر.

ـ 4 معالق زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ـ 2 معلقة خميرة فورية.

ـ 1 كوب حليب دافئ.

ـ 1 بيضة.

للحشوة

ـ 2/1 كوب سكر.

ـ معلقتين قرفة مطحونة.

ـ 2/1 كوب زبدة.

الخطوات

ـ نضع البيضة في بولة ونضربها بالمضرب الكهربائي

ـ نضع عليها السكر ونخلطهم ونضيف الفانيلا، ثم توضع الزبدة ونخلطهم جيدا ، ثم يضاف اللبن والخميرة.

ـ نضع الدقيق ونخلطهم جيدا جدآ، الى أن تتماسك العجينة.

ـ نتركها تختمر لمدة ساعة على الاقل، ثم نفردها على شكل مستطيل.

ـ تفرد عليها الزبدة، ونرش السكر والقرفة، بعدها نلفها ونقطع قطع متوسطة.

ـ نرصها في صينية مدهونة بالزيت.

ـ نتركها تختمر مرة أخرى وتشغل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة عشر دقائق وندخلها الفرن لمدة ٢٠ دقيقة.

ـ تقدم بالهنا والشفا مع الصوص عليه.

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

