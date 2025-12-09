قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أسماء عبد الحفيظ

مع انخفاض درجات الحرارة واشتداد برودة شتاء 2025، تزداد شهية الأسرة للحلويات الدافئة التي تمنح الجسم طاقة فورية ومزاجًا أفضل. ويعد الشتاء موسمًا مثاليًا لتحضير وصفات غنية بالنكهات والبهارات، سواء كانت شرقية أو غربية. في هذا التقرير، نرصد أبرز حلويات الشتاء التي يمكن أن تتحول إلى تقليد يومي يمنح الدفء والسعادة في البيوت المصرية.

حلويات الشتاء لماذا نحتاجها؟

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

تشير دراسات التغذية إلى أن الجسم في فصل الشتاء يحتاج إلى سعرات حرارية أعلى للحفاظ على حرارة ثابتة. لذلك تمثل الحلويات الدافئة جزءًا مهمًا عند تناولها باعتدال من توازن الطاقة خلال الأيام الباردة.

كما تساهم الروائح المرتبطة بحلويات الشتاء مثل القرفة وجوز الهند والفانيليا في رفع هرمونات السعادة وتقليل التوتر الموسمي الذي يعاني منه كثيرون عند انخفاض ضوء الشمس.

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية


1. الأرز باللبن بالقشطة.. الدفء في أبسط صورة

لا يزال الأرز باللبن يتصدر قائمة الحلويات المفضلة في الشتاء. مكوناته البسيطة تجعله خيارًا سهل التحضير، بينما تمنح إضافة القشطة أو المكسرات طبقة من الفخامة والنكهة. ويمكن تعزيز قيمته الغذائية بإضافة العسل الأبيض بدل السكر.

2. الزلابية المقرمشة.. ملكة الليالي الباردة

تعد الزلابية من أسرع الحلويات التي يبحث عنها الجميع مع أول موجة برد. قرمشة الزلابية مع صوص الشوكولاتة أو العسل تجعلها وجبة طاقة ممتازة، خصوصًا للأطفال بعد يوم دراسي طويل.

3. الكيك الدافئ بالقرفة والتفاح

يعرف بـ “كيك الشتاء” لأنه يجمع بين روائح التفاح والقرفة، مما يمنح إحساسًا فوريًا بالدفء. كما يمكن تقديمه مع صوص الكراميل أو العسل الأسود لإضافة لمسة عربية تقليدية.

4. المهلبية الساخنة بجوز الهند

رغم تقديمها باردة في الصيف، إلا أن إعداد المهلبية ساخنة يُعد فكرة ممتازة في الشتاء. إضافة جوز الهند أو الفستق يعزز النكهة ويجعلها خيارًا مناسبًا للضيافة السريعة.

حلويات عالمية تناسب الشتاء المصري
1. براونيز الشوكولاتة الساخنة

البراونيز، خاصة عند تقديمه وهو يخرج من الفرن، يقدم جرعة ثقيلة من الطاقة. ويمكن إضافة قطع المارشميلو ليمنح إحساسًا أكثر دفئًا.

2. بان كيك العسل والقرفة

وصفة سريعة ومناسبة للإفطار الشتوي. تحتوي على كمية جيدة من الكربوهيدرات والسكر، ما يجعلها بداية مثالية ليوم بارد.

3. بودينغ الخبز البريطاني

يتكون من خبز، زبدة، حليب، وبيض—مكونات بسيطة لكنها تتحول إلى حلوى شتوية غنية. يمكن إضافة الزبيب أو الشوكولاتة حسب الرغبة.

حلويات تعزز المناعة في الشتاء

في ظل تقلبات الطقس وانتشار نزلات البرد، تحتاج الأسرة إلى حلويات تكون لذيذة وصحية في الوقت نفسه.

1. كيك العسل الأسود والسمسم

العسل الأسود غني بالحديد، والسمسم يحتوي على معادن مهمة لتعزيز المناعة. هذه الوصفة تجمع بين النكهة والفائدة.

2. مهلبية البرتقال

البرتقال مصدر ممتاز لفيتامين C، ويمكن دمجه في المهلبية لتكوين حلوى خفيفة ودافئة تعزز حماية الجسم.

3. الحلوى بالمكسرات والعسل

مزيج يمنح دفئًا وطاقة عالية، كما يساعد على مكافحة الإرهاق الشتوي، ويعد مناسبًا للأطفال خلال فترة الامتحانات.

نصائح لتحضير حلويات شتوية صحية

  • استبدال السكر بالعسل أو السكر البني كلما أمكن.
  • استخدام القرفة والزنجبيل لتقليل الحاجة إلى السكر.
  • إضافة المكسرات للحصول على دهون صحية وطاقة أطول.
  • تقديم الحلويات بكميات صغيرة لتجنب زيادة الوزن.
حلويات حلويات الشتاء ليلة باردة شتاء 2025 للحلويات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

ليفربول

مصر والأردن.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

شعار الجامعة العربية

بغداد تستضيف أعمال الدورة 28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اعتداء سافر .. البرلمان العربي يدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال مقر أونروا

المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف

الكرملين: الاتصالات بين موسكو وواشنطن مستمرة وننتظر نتائج المناقشات الأمريكية الأوكرانية

بالصور

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارس

مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..
مشروبات لتدفئة الجسم مع البرد القارص..

5 مشروبات للتدفئة السريعة في الشتاء

مشروبات للتدفئة في الشتاء
مشروبات للتدفئة في الشتاء
مشروبات للتدفئة في الشتاء

حلويات الشتاء.. طاقة دافئة في ليلة باردة أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية
أشهر الحلويات الشتوية في البيوت المصرية

من الأكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز
من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل عدس بالأرز

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد