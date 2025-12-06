طريقة عمل كوكيز زبدة الفول السوداني والشوكولاتة.. خطوة بخطوة

كوكيز زبدة الفول السوداني والشوكولاتة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق لذيذ.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كوكيز زبدة الفول السوداني والشوكولاتة، فيما يلي…



مقادير كوكيز زبدة الفول السوداني والشوكولاتة

● ٢/٣ ١ كوب دقيق

● ٢ ملعقة كبيرة كاكاو

● ١/٢ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● ١٨٠ جرام زبدة

● ٢/٣ كوب سكر بودرة

● ١/٣ كوب حليب مكثف محلى

للحشوة :

● ١ كوب كريمة

● ١/٣ كوب زبدة فول سوداني



طريقة تحضير كوكيز زبدة الفول السوداني والشوكولاتة



يخلط الدقيق والكاكاو والبيكينج باودر والزبدة والسكر والحليب المحلى المكثف

يوضع العجين في كيس حلواني ويشكل على ورق زبدة

وتخبز الكوكيز في الفرن

تخلط مقادير الحشوة

يحشى كل اتنين كوكيز بالحشوة

وتقدم