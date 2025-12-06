طريقة عمل بان كيك مشبع وصحي بأسهل الخطوات

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج “بالهنا والشفا” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بان كيك مشبع ويمكنك الاعتماد عليه خلال اتباع أنظمة الدايت المختلفة.





مقادير بان كيك مشبع

● ½ حبة موزة

● 50 جرام دقيق شوفان

● 60 جرام جبنة قريش

● زبادي يوناني

● ¼ كوب لبن

● بيضة كاملة

● بياض بيضة

● ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر

● ½ ملعقة صغيرة فانيليا

● رشة قرفة





للوجه:

● عسل

● شوكولاتة داكنة مذابة





طريقة تحضير بان كيك مشبع

توضع المكونات تدريجياً في محضر الطعام للحصول على خليط بان كيك المطلوب.

يوضع الخليط في طاسة على النار على شكل بان كيك وتترك حتى تمام الطهي.

توضع في طبق التقديم وعلى الوجه عسل وشوكولاتة داكنة مذابة.

ثم تقدم.