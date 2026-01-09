طريقة عمل طاجن الفول بالبيض

يعد طاجن الفول بالبيض من الأكلات المغذية التى لا تحتاج لتكلفة كبيرة و مذاقها شهي وتكفى عدد كبير من الأفراد.

نعرض لكم طريقة عمل الفول بالبيض من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الفول بالبيض

فول مدمس

بيض

سمنة

بصل مفروم

طماطم مفرومة

فلفل رومي مفروم

فلفل حار مفروم

كمون ناعم

بقدونس مفروم

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن فول بالبيض

شوحي البصل المفروم في حلة بها سمنة وضيفي الفلفل الرومي والحار.

رشي الملح والفلفل الاسود والكمون ثم ضعي الطماطم والبقدونس وقلبى كل الخليط.



ضعي خليط الفول في الطاجن

ثم ضعي البيض ورش الفلفل الأسود على الوجه وادخليه في الطاجن وضعيه في الفرن حتى تمام النضج.