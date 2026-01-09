قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن
الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل
مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني
الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة
استعراض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر مداخل جامعة هارفارد .. تفاصيل
الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي
التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل طاجن الفول بالبيض

فول بالبيض
فول بالبيض
اسماء محمد

يعد طاجن الفول بالبيض من الأكلات المغذية التى لا تحتاج لتكلفة كبيرة و مذاقها شهي وتكفى عدد كبير من الأفراد.

نعرض لكم طريقة عمل الفول بالبيض من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الفول بالبيض

فول مدمس

بيض

سمنة

بصل مفروم

طماطم مفرومة

فلفل رومي مفروم

فلفل حار مفروم

كمون ناعم

بقدونس مفروم

سمنة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل طاجن فول بالبيض

شوحي البصل المفروم في حلة بها سمنة وضيفي الفلفل الرومي والحار.

رشي الملح والفلفل الاسود والكمون ثم ضعي الطماطم والبقدونس وقلبى كل الخليط.


ضعي خليط الفول في الطاجن
ثم ضعي البيض ورش الفلفل الأسود على الوجه وادخليه في الطاجن وضعيه في الفرن حتى تمام النضج.

الفول بالبيض طاجن الفول بالبيض طريقة عمل طاجن فول بالبيض طريقة عمل طاجن فول نجلاء الشرشابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

الأرصاد

الأقمار الصناعية ترصد غطاءً سحابيا كثيفا.. وأمطار غزيرة تضرب السواحل الشمالية الغربية

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

زفاف ابنة منير مكرم

بأجواء عائلية.. منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته يارا

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

ترشيحاتنا

منتخب بنين

ممر شرفي لـ منتخب بنين بعد الخروج من كأس أمم إفريقيا.. صور

أيمن اشرف

ظلمني.. أيمن أشرف يكشف سبب رحيله من الأهلي

منتخب مصر

تغييرات عديدة في تشكيل المنتخب أمام كوت ديفوار

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد