تحذير من امتداد انقطاعات الكهرباء الكبرى من برلين إلى مدن ألمانية أخرى

حذّر اتحاد الخدمة المدنية الألماني، اليوم السبت، من أن انقطاعات واسعة النطاق في التيار الكهربائي، على غرار الانقطاع الذي استمر خمسة أيام في برلين مؤخراً، قد تضرب مدناً كبرى أخرى في أنحاء ألمانيا ما لم تُحسّن الحكومة بشكل جذري طريقة تعاملها مع الأزمات.

وقال فولكر جاير، رئيس الاتحاد - وفق ما نقلته شبكة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم السبت- إن "برلين أظهرت أننا غير مستعدين لمثل هذه الأزمات.. ما حدث كان كارثة"، مضيفا أن ما جرى في العاصمة «قد يتكرر في أي وقت وفي أي مكان آخر، سواء في كولونيا أو شتوتجارت أو ميونيخ»، محذراً من أن الدولة «لا يجب أن تسمح لنفسها بالظهور بهذا القدر من العجز».

وأرجع جزءاً من المشكلة إلى خصخصة البنية التحتية الحيوية، معتبراً أنها جعلت الدولة عاجزة عن التعامل مع حالات طارئة مثل انقطاع الكهرباء في برلين، الذي نجم عن هجوم حرق متعمد يُشتبه في تنفيذه من قبل متطرفين يساريين استهدف جسراً تمر فوقه كابلات فوق قناة تلتو.

ودعا رئيس الاتحاد إلى مراجعة عاجلة لآليات الرقابة والمتطلبات القانونية المفروضة على مشغلي البنية التحتية الحيوية.

جدير بالذكر أن اتحاد الخدمة المدنية الألماني هو أكبر اتحاد لموظفي الخدمة العامة والعاملين في القطاعات الخاصة المرتبطة بها في ألمانيا، إذ تضم أكثر من 1.2 مليون عضو.

وكان انقطاع الكهرباء في برلين قد أدى في مراحله الأولى إلى حرمان نحو 100 ألف شخص من الكهرباء والتدفئة وخدمات الإنترنت والهواتف المحمولة، وذلك في ظل درجات حرارة متجمدة.. واستمر الانقطاع من السبت حتى الأربعاء قبل أن تعود الكهرباء بشكل كامل.

