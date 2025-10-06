سحب وأمطار.. حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض الحرارة على أغلب الأنحاء، و وجود بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق من البلاد.

وذلك وفقًا للتقرير اليومي والنشرة الجوية المتوقعة لحالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وما يصاحبها من ظواهر جوية ودرجات حرارة متوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسنذكرها خلال السطور التالية.

طقس خريفي

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها أن يسود اليوم الإثنين 6 أكتوبر طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الانحاء، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة أثناء الليل.

الشبورة المائية

سيكون هناك شبورة مائية في الفترة من الرابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد.

السحب والظواهر الجوية

أما عن السحب والظواهر الجوية فتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على لعض المناطق.

حركة الملاحة

سيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مناطق من سواحل خليج السويس حيث تتراوح سرعة الرياح من (40–60 كم/س) وسيتراوح ارتفاع الأمواج من (2 متر – 3 متر).

بينما حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

اما حالة البحر الاحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوطن البحري.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة فقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الإثنين الموافق 6 اكتوبر 2025 والتي جاءت كالتالي: