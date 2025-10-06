سحب وأمطار.. حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
اعترافات تفصيلية.. القصة الكاملة لسارق صندوق زكاة مسجد من أجل شراء المخدرات
أسعار الذهب اليوم الإثنين.. هل الوقت مناسب للشراء؟
أسعار الطماطم تنخفض بعد 9 أيام.. الشعبة تعلن مفاجأة.. فيديو
بقوة 5.9 ريختر.. زلزال يضرب جنوب كازاخستان
بسبب المشاكل المادية.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
69 مليون مواطن تحت مظلة التأمين الصحي.. مصر تواصل بناء مستقبل طبي شامل
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025
مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس يطلق فعالية "يوم الصناعة"
الصين تكشف عن طائراتها الشبحية الجديدة
أصل الحكاية

ولاء خنيزي

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار انخفاض الحرارة على أغلب الأنحاء، و وجود بعض السحب المنخفضة على بعض المناطق من البلاد.

 وذلك وفقًا للتقرير اليومي والنشرة الجوية المتوقعة لحالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2025، وما يصاحبها من ظواهر جوية ودرجات حرارة متوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسنذكرها خلال السطور التالية.

طقس خريفي 

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها أن يسود اليوم الإثنين 6 أكتوبر طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الانحاء، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة أثناء الليل.

الشبورة المائية

 سيكون هناك شبورة مائية في الفترة من الرابعة صباحًا وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شمال الصعيد.

السحب والظواهر الجوية

أما عن السحب والظواهر الجوية فتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على لعض المناطق.

حركة الملاحة

سيكون هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على مناطق من سواحل خليج السويس حيث تتراوح سرعة الرياح من (40–60 كم/س) وسيتراوح ارتفاع الأمواج من (2 متر – 3 متر).

بينما حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 1 متر إلى 1.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

اما حالة البحر الاحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وسيتراوح ارتفاع الأمواج من 2 متر إلى 2.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوطن البحري.

درجات الحرارة المتوقعة 

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة فقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة اليوم الإثنين الموافق 6 اكتوبر 2025 والتي جاءت كالتالي:

  • القاهرة: العظمى 30° – الصغرى 22°.
  • الإسكندرية: العظمى 28° – الصغرى 20°.
  • مطروح: العظمى 27° – الصغرى 21°.
  • سوهاج: العظمى 33° – الصغرى 21°.
  • قنا: العظمى 35° – الصغرى 22°.
  • أسوان: العظمى 36° – الصغرى 23°.
