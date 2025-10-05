قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات
مباراة الأهلي والاتحاد تواجه شبح التأجيل في الدوري.. ماذا يحدث؟!
معلومات الوزراء: حياة كريمة تقدم 660 طن مساعدات لفلسطين.. وتعيد إعمار قرى سيول 2021 بأسوان
سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة لإنقاذ الفلاح المصري ودعم الزراعة الوطنية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد إصابة محمد زيدان.. طرق الوقاية من العدوى الفيروسية التنفسية

بعد إصابة محمد زيدان .. تعرف على طرق الوقاية من العدوى الفيروسية التنفسية
بعد إصابة محمد زيدان .. تعرف على طرق الوقاية من العدوى الفيروسية التنفسية
ولاء خنيزي

أثار النجم محمد زيدان، لاعب منتخب مصر السابق ونجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قلق متابعيه بعد إعلانه إصابته بفيروس في الرئة أثناء وجوده في الدنمارك، نتيجة لتغير الأحوال الجوية.

وأوضح زيدان في تصريحاته أنه شعر بتدهور مفاجئ في حالته الصحية بعد تناوله دواءً غير مناسب، مما أدى إلى تفاقم الأعراض ودخوله المستشفى لتلقي العلاج العاجل، وقد تمكن الأطباء من السيطرة على حالته واستقرت صحته لاحقًا.

وتساءل عدد كبير من المواطنين عن طبيعة العدوى الفيروسية التي تصيب الجهاز التنفسي، وأسباب انتشارها المتزايد خصوصًا في فترات تقلب الطقس.

الفيروسات التنفسية

العدوى الفيروسية للجهاز التنفسي من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا في فصلي الخريف والشتاء، حيث تساعد تقلبات الطقس والازدحام على انتشارها السريع، وتشير تقارير طبية نُشرت عبر موقع svhlunghealth إلى أن مصطلح “فيروسات الجهاز التنفسي” لا يشير إلى نوع واحد، بل يشمل مجموعة واسعة من الفيروسات التي تستهدف الأنف والحنجرة والرئتين.

أشهر أنواع الفيروسات التنفسية

من أبرز الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي:

فيروس الإنفلونزا الموسمية

فيروس الانفلونزا الموسمية يهاجم الجهاز التنفسي العلوي، وقد يتطور أحيانًا ليصل إلى الرئتين مسببًا التهابًا رئويًا.

الفيروس الأنفي (Rhinovirus)

الفيروس الأنفي هو المسؤول الرئيسي عن نزلات البرد الشائعة.

الفيروس المخلوي التنفسي (RSV)

يعابر الفيروس المخلوي التنفسي من أخطر الأنواع على الأطفال وكبار السن.

الفيروس الغدي (Adenovirus)

قد يؤدي الفيروس الغدي إلى التهابات في الحلق والعينين معًا.

ورغم اختلاف شدة هذه الفيروسات، فإنها تتفق جميعًا في تأثيرها السلبي على عملية التنفس، وقد تتحول إلى خطر حقيقي عند إهمال العلاج.

طرق انتقال العدوى التنفسية

تنتشر الفيروسات التنفسية بسهولة وسرعة كبيرة في الأماكن المغلقة والمزدحمة، وتنتقل بعدة طرق، أبرزها:

  •  المتطاير أثناء السعال أو العطس أو حتى الكلام.
  • ملامسة الأسطح الملوثة مثل مقابض الأبواب والهواتف وأسطح المواصلات العامة
  • اللمس المباشر كمصافحة المصابين أو استخدام أدواتهم الشخصية.

الأعراض الشائعة للفيروسات التنفسية

تتشابه الأعراض في بدايتها مما يجعل التشخيص الذاتي صعبًا دون استشارة الطبيب، وتشمل:

  • ارتفاع درجة الحرارة والإرهاق العام.
  • السعال الجاف أو المصحوب ببلغم.
  • احتقان وسيلان الأنف.
  • آلام في الحلق والرأس.
  • ألم في العضلات والمفاصل.
  • ضيق في التنفس في الحالات المتقدمة.

العلاج

يؤكد الأطباء أن علاج العدوى الفيروسية يعتمد غالبًا على الراحة والعناية الداعمة، إذ يقوم الجسم بمقاومة الفيروس بشكل طبيعي، وتشمل التوصيات الأساسية للعلاج الآتي:

  • شرب كميات وفيرة من السوائل الدافئة.
  • الحصول على الراحة التامة وتجنب المجهود الزائد.
  • استخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة عند الحاجة.
  • استشارة الطبيب فورًا في حال ظهور صعوبة في التنفس أو جفاف شديد.
  • في حالات خاصة، مثل الإنفلونزا الشديدة، قد يصف الطبيب أدوية مضادة للفيروسات لتقليل مدة المرض وحدته.

طرق الوقاية

توصي الهيئات الطبية بالالتزام بعادات يومية بسيطة للوقاية من العدوى، أهمها:

  • غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.
  • تجنب لمس الوجه خصوصًا الأنف والفم.
  • الحرص على تهوية الأماكن المغلقة.
  • ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة أو عند الشعور بنزلة برد.
  • الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لتقليل فرص الإصابة. 
المزيد

