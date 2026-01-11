التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك

افتتح مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون أمس السبت متحف الفنان الكبير فاروق حسني، وذلك بحضور نخبة رفيعة المستوى من الشخصيات الثقافية والرسمية والدبلوماسية، إلى جانب عدد كبير من الفنانين والمفكرين والنقاد من مصر والعالم العربي.

وشهد حفل الافتتاح حضور كلٍ من أحمد هنو وزير الثقافة، الشيخة مي آل خليفة رئيس هيئة الثقافة والآثار بمملكة البحرين سابقًا ورئيس مجلس أمناء مركز الشيخ إبراهيم، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الوزيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية ، الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة، الوزير سامح شكري، الوزير عمرو موسى، الوزير منير فخري عبد النور، والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق والسيد جمال مبارك ،الدكتور طارق الملا وزير البترول السابق،الوزير هشام الشريف ،النائب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولين العرب السابق، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الكاتبة إلهام أبو الفتح مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس قنوات صدي البلد إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والمثقفين والفنانين والنقاد وقيادات وزارة الثقافة .

وصاحب افتتاح المتحف حفل موسيقي كلاسيكي، أعقبه حفل رسمي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي عضو مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني، حيث ألقى المهندس نجيب ساويرس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون كلمة أعرب خلالها عن تقديره وترحيبه بالحضور ، موجّهًا الشكر للفنان فاروق حسني على إهدائه متحفه ومقتنياته ليكون فضاءً مفتوحًا أمام الجمهور، خاصة الشباب ومحبي الفنون.

كما ألقت الشيخة مي آل خليفة كلمة عبّرت فيها عن اعتزازها بهذا الحدث الثقافي البارز، مشيدةً بمسيرة الفنان فاروق حسني وإسهاماته العميقة في المشهد الثقافي المصري والعربي.



من جانبه، أكد وزير الثقافة أحمد هنو أن المتحف يمثل نموذجًا حيًا للترابط بين الإبداع الفني والعمل الثقافي المجتمعي، مشيرًا إلى أن ما يقدمه الفنان فاروق حسني يسهم في بناء الوعي الجمالي ودعم الأجيال الجديدة من الفنانين والنقاد.

وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي عن متحف فاروق حسني، استعرض رؤيته ومقتنياته، ولاقي ترحيبًا واسعًا من الحضور.

ويأتي افتتاح المتحف تتويجًا لمسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، قدّم خلالها فاروق حسني تجربة تشكيلية متفرّدة تفاعلت مع مفردات الثقافة المصرية والعالمية، وخلّفت بصمة بصرية مميزة قائمة على البحث والتجريب والسعي الدائم نحو المعنى والإلهام.

ويضم المتحف مختارات دقيقة من أعمال الفنان تمثل مختلف مراحله وتحولاته الجمالية، إلى جانب أعمال سبق عرضها في متاحف ومعارض دولية وإقليمية، بما يتيح للزائر قراءة متكاملة لمسار فني ثري ومتجدد.

ولا يقتصر المتحف على أعمال صاحبه، بل يحتضن أيضًا مقتنيات فاروق حسني الشخصية من روائع الفن المصري والعالمي، لأسماء بارزة من بينها: أنطوني تابيس، جورج دي كيركو، بوسان، محمود مختار، محمود سعيد، آدم حنين، سيف وانلي، منير كنعان وغيرهم، في حوار فني غني بين المدارس والتجارب المختلفة.

كما يضم المتحف مكتبة متخصصة تحتوي على أهم المراجع الفنية والأدبية، إلى جانب مكتبة موسيقية وغرفة ميديا مخصصة لعرض الأفلام والأعمال التسجيلية، في تكامل معرفي يجمع بين الصورة والنص والصوت.

ويأتي متحف فاروق حسني للفنون تحت مظلة مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون بوصفه مشروعًا ثقافيًا حيًا، لا يكتفي بعرض الأعمال، بل يسعى إلى ترسيخ الفن كقيمة إنسانية مستدامة، وإحياء الحوار الجمالي بين الفنان والجمهور.