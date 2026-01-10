تموين الإسكندرية: ضبط محطة وقود تصرفت في 15 ألف لتر بنزين وسولار مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، ممثلة في الإدارة العامة للتجارة الداخلية، حملات مكبرة استهدفت الرقابة على حركة تداول الوقود المدعم بمحطات خدمة وتموين السيارات، أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة بإحدى المحطات للتصرف في كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة.

وصرح المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بأن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة التلاعب بالدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة -بالاشتراك مع مباحث التموين- تمكنت من تحرير محضر "تصرف" ضد إحدى محطات تموين السيارات، بعدما تبين وجود عجز في الكميات المنصرفة عما هو مقيد بالسجلات، ما يعد تهريبًا للمواد البترولية لبيعها في السوق السوداء.

وأضاف أن الكميات التي تم رصد التصرف فيها شملت: 10 آلاف و457 لترًا من بنزين (92)، و3 آلاف و913 لترًا من منتج السولار، بالإضافة إلى 1218 لترًا من بنزين (95).

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالة المحضر إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.