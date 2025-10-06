قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بسبب المشاكل المادية.. الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب

كرة اليد
كرة اليد
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن مشاركة الزمالك في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب.

وكتب الدرير عبر فيسبوك:"عاجل : بسبب المشاكل المادية الزمالك يعتذر عن المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية لـ كرة اليد بالمغرب، ويكتفي بالمشاركة في كأس الكؤوس".

وكان قد أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، أن المبالغ الكبيرة التي تُدفع في عقود بعض اللاعبين باتت مبالغًا فيها بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لاعب في مصر يستحق الحصول على أكثر من 10 ملايين جنيه سنويًا.

قال صالح، خلال لقاء مع الإعلاميين أحمد جلال وإيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «بصراحة، لا يوجد لاعب يستحق أكثر من 10 ملايين جنيه، الكرة المصرية تمر بظروف صعبة ماليًا، والمبالغات في الأجور لا تفيد الأندية بل تضرها على المدى البعيد».

وتحدث نجم الزمالك السابق عن عبد الله السعيد، مؤكدًا أنه ما زال من أبرز وأهم اللاعبين في الكرة المصرية رغم تقدمه في السن، قائلًا: «عبد الله السعيد لاعب كبير، وما زال يقدم مستوى رائع، وهو من أهم العناصر في الكرة المصرية حاليًا».

وعن مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، قال صالح: «الزمالك أعاد الأهلي إلى وضعه الطبيعي بعد الخسارة الأخيرة أمامه، الزمالك كان الأفضل وقدم مباراة كبيرة استحق بها الفوز، لكنها أعادت الأهلي إلى الواقع بعد فترة من التذبذب».

أشاد صالح بعماد النحاس المدير الفني للنادي الأهلي، قائلًا: «أحيي عماد النحاس على شجاعته في إعادة حسين الشحات للمشاركة من جديد، لكنه في المقابل يجب أن ينتبه لسلوكيات اللاعب».

واختتم قائلًا: «من الضروري أن يتدارك حسين الشحات تصرفاته، خاصة بعد الواقعة الأخيرة وتنمره على خوان ألفينا، لأن مثل هذه السلوكيات لا تليق بلاعب في نادٍ بحجم الأهلي».

كرة اليد الزمالك الاهلي

