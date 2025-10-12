تحرك جديد من اتحاد الكرة في احتفالية تأهل منتخب مصر للمونديال

وجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الدعوة الي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة جمال علام من أجل حضور احتفالية صعود منتخب مصر إلي بطولة كأس العالم 2026 إيمانا من مجلس اتحاد الكرة الحالي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بدور المجلس السابق برئاسة جمال علام في دعم منتخب مصر والتعاقد مع حسام حسن المدير الفني ل منتخب مصر الوطني.

ووجه اتحاد الكرة دعوي إلي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولفيف من المسؤولين والشخصيات العامة والرياضية لحضور احتفالية تأهل منتخب مصر الوطني إلي نهائيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.



منتخب مصر يواجه غينيا بيساو



يستعد منتخب مصر لاستضافة نظيره غينيا بيساو، اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المباراة ستكون احتفالية كبيرة بتأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم، تحت قيادة المدرب حسام حسن، وذلك بعد ارتفاع رصيد المنتخب إلى 23 نقطة عقب الفوز الأخير على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

ويأتي اللقاء في أجواء معنوية مرتفعة داخل صفوف المنتخب، الذي يقدم أداءً قويًا وثابتًا منذ انطلاق التصفيات، ليؤكد جدارته في صدارة المجموعة الأولى.

ويحلق منتخب مصر في الصدارة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، ويعيد الجماهير المصرية لأجواء المشاركة العالمية بعد غياب عن نسخة 2022.

مشوار منتخب مصر الوطني في تصفيات المونديال

قدم الفراعنة مسارًا قويًا منذ انطلاق التصفيات المؤهلة للمونديال، وجاءت النتائج على النحو التالي:

مصر 6–0 جيبوتي – نوفمبر 2023

سيراليون 0–2 مصر – نوفمبر 2023

مصر 2–1 بوركينا فاسو – يونيو 2024

غينيا بيساو 1–1 مصر – يونيو 2024

إثيوبيا 0–2 مصر – مارس 2025

مصر 1–0 سيراليون – مارس 2025

مصر 2–0 إثيوبيا – سبتمبر 2025

بوركينا فاسو 0–0 مصر – سبتمبر 2025

جيبوتي 0–3 مصر – أكتوبر 2025



وبهذه النتائج، حافظ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على سجله دون هزائم، وواصل تصدره لمساره في التصفيات بثبات وأداء متوازن هجومياً ودفاعياً