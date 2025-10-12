قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير: جماهير الأهلي متفائلة جدًا بييس توروب
ننشر أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين
احذر الغرامة وقطع النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر
التضامن: تقديم الدعم النقدي إلى 7.8 مليون أسرة مصرية
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل
مدير الكلية البحرية: نستخدم أحدث النظم العالمية والمناهج في عملية التدريس
أوقفوا حربنا أيضا.. زيلينسكي يهنئ ترامب على وقف إطلاق النار في غزة
موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026
شيخ الأزهر يعزي أمير قطر في وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري في حادث مروري بشرم الشيخ
صحف عالمية: شرم الشيخ تجمع قادة العالم في قمة حاسمة لوقف الحرب في غزة
وزير الري: الجيل الثاني لمنظومة الري ينقل مصر من الإرث إلى الريادة
وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية
رياضة

تحرك جديد من اتحاد الكرة في احتفالية تأهل منتخب مصر للمونديال

مصطفى محمد وحسام حسن
مصطفى محمد وحسام حسن
يسري غازي

وجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الدعوة الي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة جمال علام من أجل حضور احتفالية صعود منتخب مصر إلي بطولة كأس العالم 2026 إيمانا من مجلس اتحاد الكرة الحالي برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بدور المجلس السابق برئاسة جمال علام في دعم منتخب مصر والتعاقد مع حسام حسن المدير الفني ل منتخب مصر الوطني.

ووجه اتحاد الكرة دعوي إلي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ولفيف من المسؤولين والشخصيات العامة والرياضية لحضور احتفالية تأهل منتخب مصر الوطني إلي نهائيات مونديال أمريكا وكندا والمكسيك.


منتخب مصر يواجه غينيا بيساو


يستعد منتخب مصر لاستضافة نظيره غينيا بيساو، اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

المباراة ستكون احتفالية كبيرة بتأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم، تحت قيادة المدرب حسام حسن، وذلك بعد ارتفاع رصيد المنتخب إلى 23 نقطة عقب الفوز الأخير على جيبوتي بثلاثية نظيفة.

ويأتي اللقاء في أجواء معنوية مرتفعة داخل صفوف المنتخب، الذي يقدم أداءً قويًا وثابتًا منذ انطلاق التصفيات، ليؤكد جدارته في صدارة المجموعة الأولى.

ويحلق منتخب مصر في الصدارة بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى المونديال، ويعيد الجماهير المصرية لأجواء المشاركة العالمية بعد غياب عن نسخة 2022.

مشوار منتخب مصر الوطني في تصفيات المونديال 

قدم الفراعنة مسارًا قويًا منذ انطلاق التصفيات المؤهلة للمونديال، وجاءت النتائج على النحو التالي:

  • مصر 6–0 جيبوتي – نوفمبر 2023
  • سيراليون 0–2 مصر – نوفمبر 2023
  • مصر 2–1 بوركينا فاسو – يونيو 2024
  • غينيا بيساو 1–1 مصر – يونيو 2024
  • إثيوبيا 0–2 مصر – مارس 2025
  • مصر 1–0 سيراليون – مارس 2025
  • مصر 2–0 إثيوبيا – سبتمبر 2025
  • بوركينا فاسو 0–0 مصر – سبتمبر 2025

جيبوتي 0–3 مصر – أكتوبر 2025
 

وبهذه النتائج، حافظ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على سجله دون هزائم، وواصل تصدره لمساره في التصفيات بثبات وأداء متوازن هجومياً ودفاعياً

منتخب مصر منتخب غينيا بيساو اتحاد الكرة هاني أبو ريدة جمال علام

