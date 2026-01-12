قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
الصين: نعارض التدخل الأجنبي في إيران.. وعراقجي: الوضع تحت السيطرة الكاملة
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم ..سجل الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

قبل انطلاق الفصل التشريعي.. حماة الوطن يكشف عن أجندته التشريعية ويؤكد: دعم المواطن أولوية

النائب الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية
النائب الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية
محمد الشعراوي

قال النائب الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية، إن حزب حماة الوطن يدخل أي استحقاق تشريعي وهو مدرك تمامًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، خاصة في ظل امتلاكه كتلة برلمانية قوية قوامها ٩١ نائبًا ما بين القائمة والفردي والتعيين، وهو تمثيل يعكس الثقة الكبيرة في الحزب من قبل الناخبين في مرشحيه وقدرته على تحمّل مسؤولياته الوطنية.

وأوضح في تصريحات صحفية له اليوم أنه ومن هذا المنطلق، فإن أولوياتنا التشريعية لا تُصاغ من مكاتب مغلقة، ولا تنطلق من اعتبارات سياسية ضيقة، بل تُبنى على ما يمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، وعلى ما يدعم استقرار الدولة ويعزّز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف العطيفي :" نحن في حزب حماة الوطن نرى أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات واقعية، حاسمة، وقابلة للتنفيذ، تشريعات تُخفف الأعباء عن المواطن، وتحسّن مستوى الخدمات الأساسية، وتُعيد الانضباط إلى الأداء الحكومي، دون تعطيل لمسار الإصلاح أو إرباك لمؤسسات الدولة".

وأكد أمين تنظيم حماة الوطن أن  الحزب يضع في مقدمة أولوياته التشريعية دعم القوانين التي ترفع كفاءة منظومتي الصحة والتعليم، وتُحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتوازي مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، باعتبار ذلك التزامًا وطنيًا لا يقبل المساومة.

وأشار العطيفي إلى أن  الحزب يعطي أولوية خاصة للتشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية، إيمانًا بأن حل المشكلات اليومية للمواطن يبدأ من تمكين المحليات، وتفعيل الرقابة القريبة من الشارع، وتحميل كل قيادة بالمستوى التنفيذي مسؤوليته كاملة أمام المواطن.

وأوضح أنه في الملف الاقتصادي، يعمل نواب الحزب على دعم تشريعات تشجّع الإنتاج والاستثمار وتوفّر فرص عمل حقيقية، مع الحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأكد أن الدور الرقابي لنواب الحزب داخل البرلمان سيكون دورًا جادًا ومسؤولًا، يهدف إلى تصويب الأداء ودعم الحكومة في مواجهة التحديات، وليس السعي وراء صدام أو مزايدة، لأن مصلحة الدولة والمواطن تسبق أي اعتبارات أخرى.

واختتم تصريحه بقوله إن "حزب حماة الوطن يمارس السياسة من موقع المسؤولية، ويخوض العمل التشريعي بعقل الدولة، وينحاز للمواطن بالفعل لا بالشعارات، واضعًا نصب عينيه أن قوة الحزب الحقيقية تُقاس بما يقدمه من حلول، لا بعدد مقاعده فقط".

حزب حماة الوطن القائمة الفردي التعيين الناخبين

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحرب وأيضا للحوار

رئيس جامعة القاهرة

رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل أول منظومة بيوت خبرة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار

العواصف الثلجية

موسكو تختفي تحت الجليد.. أعنف زحف قطبي يضرب روسيا منذ أكثر من نصف قرن

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها
ليلى احمد زاهر تخطف الانظار فى أحضان زوجها

حالة وفاة و26 مصابا.. ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب أتوبيس عمال العاشر من رمضان

انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس
انقلاب اتوبيس

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

