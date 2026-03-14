إمام مسجد السيدة زينب: السير عكس الاتجاه ممنوع شرعا.. فيديو

قال الدكتور أحمد عصام فرحات، إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، إنه يمنع على الإنسان السير عكس الطريق بشكل مخالف لأنه بذلك يهدد حياته وحياة الناس ويعرضها للخطر.

وأضاف أحمد عصام خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النبي قال في الحديث الشريف "من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم" كما نهى النبي الناس عن تضييق الطريق والتعدي على الطرق.

واستشهد بقوله تعالى "وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا".