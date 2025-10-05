لم أقصد الإساءة.. أحمد شوبير يعتذر لعمرو زكي بعد الجدل حول حالته الصحية

قدّم الإعلامي أحمد شوبير اعتذارًا رسميًا إلى نجم نادي الزمالك السابق عمرو زكي، بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول تصريحاته بشأن الحالة الصحية للاعب.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي، أنه لم يقصد الإساءة أو إثارة الشائعات، مشيرًا إلى أن حديثه كان بدافع إنساني فقط، قائلاً: «قلت للناس يسألوا على عمرو زكي ويطمنوا عليه، لكن البعض فسّر كلامي بشكل خاطئ وربطه بخلافات الأهلي والزمالك، رغم أني ما قصدتش كده».

وأضاف الإعلامي أن ما قاله جاء بعد حديث مع أحد المقربين من عمرو زكي في نادي الزمالك، حيث علم أنه يمر بظروف صعبة، مؤكدًا: «لو حالته كويسة فباعتذر له ولأسرته ولكل محبيه».