قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير لـ لاعبي الزمالك: حرام عليكم جماهيركم ومحدش عارف حاجة في النادي

الزمالك
الزمالك
منار نور

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات قوية للاعبي نادي الزمالك وإدارة الفريق، عقب التعادل مع غزل المحلة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي اليوم الأحد، إن تصريحات المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا عقب المباراة، والتي أبدى فيها فخره باللاعبين وطالب الجماهير بمواصلة الدعم، لا تعبّر عن واقع الفريق.

وأضاف: "محدش يطلب من جماهير الزمالك المساندة أو الدعم، لإنه هو أكثر جمهور مساند لفريقه ولم يتأخر عنه لحظة، وأمس في الإسماعيلية الجماهير كانت حاضرة، لكن الزمالك هذا الموسم لم يقدم سوى مباراة واحدة جيدة أمام المصري، واللي فاز فيها 3-0".

وتابع شوبير منتقدًا أداء الفريق: "الزمالك كان سابق الأهلي بـ6 أو 7 نقاط، ثم بدأ ينزف ويقدّم فرق كتيرة.. طيب الناس تعمل إيه؟، فين شخصية الفريق الكبير؟".

وكشف عن حالة من التخبط داخل أروقة النادي، موضحًا: "أنا بسأل حد من داخل الزمالك، بيقولي مش عارفين نعمل إيه.. هل نمشي فيريرا؟ نجيب مدرب مصري؟ محدش عارف حاجة ".

واختتم شوبير حديثه برسالة للاعبي وإدارة الزمالك، قال فيها: " بصراحة حرام عليكم جماهير الزمالك، ولازم يكون عندكم حلول حقيقية لإسعاد جمهور وفيّ جدًا جدًا".

شوبير منتخب مصر الزمالك لاعبي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

ترشيحاتنا

الفاشر

الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف الحرب والسماح بالوصول للمتضريين في الفاشر

أسطول الصمود

إسرائيل تطلق سراح 23 ماليزيا كانوا على متن أسطول الصمود

فولكر تورك

مسئولان أمميان يرحبان بالزخم الهادف لوقف إطلاق النار في غزة

بالصور

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..
طريقة عمل الكوكيز السريع..

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟
كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير
جومانا مرادد تثير الجدل بجمالها فى اخر جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها
كتف و كتف..الاعلامية اسماء إبراهيم تخطف الانظار بإطلالتها

فيديو

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

المزيد