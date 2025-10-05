شوبير لـ لاعبي الزمالك: حرام عليكم جماهيركم ومحدش عارف حاجة في النادي

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات قوية للاعبي نادي الزمالك وإدارة الفريق، عقب التعادل مع غزل المحلة في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي اليوم الأحد، إن تصريحات المدير الفني للزمالك يانيك فيريرا عقب المباراة، والتي أبدى فيها فخره باللاعبين وطالب الجماهير بمواصلة الدعم، لا تعبّر عن واقع الفريق.

وأضاف: "محدش يطلب من جماهير الزمالك المساندة أو الدعم، لإنه هو أكثر جمهور مساند لفريقه ولم يتأخر عنه لحظة، وأمس في الإسماعيلية الجماهير كانت حاضرة، لكن الزمالك هذا الموسم لم يقدم سوى مباراة واحدة جيدة أمام المصري، واللي فاز فيها 3-0".

وتابع شوبير منتقدًا أداء الفريق: "الزمالك كان سابق الأهلي بـ6 أو 7 نقاط، ثم بدأ ينزف ويقدّم فرق كتيرة.. طيب الناس تعمل إيه؟، فين شخصية الفريق الكبير؟".

وكشف عن حالة من التخبط داخل أروقة النادي، موضحًا: "أنا بسأل حد من داخل الزمالك، بيقولي مش عارفين نعمل إيه.. هل نمشي فيريرا؟ نجيب مدرب مصري؟ محدش عارف حاجة ".

واختتم شوبير حديثه برسالة للاعبي وإدارة الزمالك، قال فيها: " بصراحة حرام عليكم جماهير الزمالك، ولازم يكون عندكم حلول حقيقية لإسعاد جمهور وفيّ جدًا جدًا".