شوبير: ارتباك إداري في الزمالك بعد التعادل مع غزل المحلة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حالة من الارتباك الشديد داخل إدارة نادي الزمالك، عقب التعادل مع غزل المحلة في الدوري، مشيرًا إلى أن الشرط الجزائي في عقد المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا يمثل عائقًا كبيرًا أمام اتخاذ قرار بشأن مستقبله.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن إدارة الزمالك تواجه حيرة حقيقية بسبب الأزمة المالية التي تعيشها، موضحًا: "في الزمالك فيه حيرة كبيرة، الإدارة مش عارفة تعمل إيه بخصوص الشرط الجزائي، لأن الوضع المالي صعب، والناس محتارة هل تجيب مدرب مصري ولا تستمر على الوضع الحالي".

وأوضح أن هناك عدة أسماء مصرية مطروحة على طاولة الزمالك، حال تقرر الاستعانة بمدرب محلي، أبرزهم: مؤمن سليمان المدير الفني لنادي الشرطة العراقي، وطارق مصطفى مدرب أهلي بنغازي، إضافة إلى خالد جلال المتاح حاليًا.

كما أشار شوبير إلى وجود حديث داخل النادي عن احتمال إعادة أحمد حسام "ميدو" لقيادة الفريق مجددًا، لكنه شدد على أن القرار معقد، قائلًا: "حتى لو قدروا يدفعوا الشرط الجزائي، السؤال هو: هل المدرب الأجنبي الجديد هيكون جاهز وهيقدروا يلتزموا بتعاقده؟".

واختتم شوبير تصريحاته بأن نتيجة التعادل أمام غزل المحلة كانت مفصلية، لكن بدلاً من حسم مصير فيريرا، زادت الأمور تعقيدًا داخل القلعة البيضاء.