قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر على أعتاب رقم قياسي جديد في كأس أمم إفريقيا .. الفرصة متاحة لتحقيق إنجاز مميز باسم الفراعنة
وزير الري من البحيرة: سد العجز في العمالة بالمحطات وتطوير السكن الإداري
وزير الأوقاف: اتفقت مع الفلبين على استضافة قساوسة لتدريبهم في مصر على قيم التسامح
التفاصيل الكاملة لإفتتاح متحف فاروق حسني للفنون بالزمالك
إسرائيل في حالة تأهب قصوى تحسبا لتدخل أمريكي في إيران
لاعب كوت ديفوار: منتخب مصر لعب مباراة جماعية ونالوا مرادهم
بالفيديو كونفرانس..كواليس محاكمة شاكر محظور.. والمحامى يطالب بالبراءة
فولفو تدخل التحدي.. فولفو EX60 تنافس بي إم دبليو ومرسيدس وتسلا
مؤشر مرصد الأزهر: استقرار نسبي وهجمات محدودة بشرق أفريقيا فى ديسمبر 2025
شوبير: مؤشرات إيجابية قريبًا في الإسماعيلي واستثمار جديد قادم
خطوات التسجيل في كشف الأورام السرطانية مجاناً.. الرابط والخطوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تجارة عين شمس تفتح باب التقديم لبرنامج الماجستير والدكتوراة في إدارة الرعاية الصحية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

أعلنت كلية التجارة بجامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لبرنامجي الماجستير المهني (MBA) والدكتوراه المهنية (DBA) في تخصص "إدارة الرعاية الصحية"، وذلك بالتعاون الاستراتيجي مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف إعداد كوادر قيادية قادرة على تطوير المنظومة الصحية وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف ا.د فريد محرم عميد كلية التجارة أن التعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية يمثل قيمة مضافة حقيقية للبرنامج، حيث يربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق الواقعي، ويمنح الدارسين خبرات عملية مباشرة من قلب المنظومة الصحية، مشيرا ان الكلية البرنامج يستهدف شريحة واسعة من المهنيين، من بينهم الأطباء، والإداريون الصحيون، ومديرو المستشفيات، والعاملون في قطاعات التأمين الصحي والتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الراغبين في العمل بالمجال من خلفيات إدارية واقتصادية مختلفة.

وصرح  الدكتور فريد محرم، أن هذا البرنامج يأتي استجابةً للتطورات المتسارعة في القطاع الصحي، مؤكداً أن التعاون مع "هيئة الرعاية الصحية" يمنح الدارسين ميزة تنافسية عبر ربط المناهج الأكاديمية بالتطبيق الميداني المباشر داخل المستشفيات والمؤسسات التابعة للهيئة.

وأضاف ا.د  فريد محرم أن البرنامج يستهدف الأطباء، والمديرين الإداريين في القطاع الصحي، والعاملين بشركات التأمين الطبي والتجهيزات، لتأهيلهم لإدارة المنشآت الطبية بفاعلية واعتماد معايير الجودة الدولية.

تم تصميم البرامج لتناسب الموظفين والمهنيين بنظام حضور مرن (يومي الجمعة والسبت)، وجاءت تفاصيل المدد الزمنية كالتالي:

الماجستير المهني (MBA): من سنتين إلى 4 سنوات.

الدكتوراه المهنية (DBA): من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

اللغة: تتاح الدراسة باللغتين العربية والإنجليزية حسب رغبة الدارس.

أوضحت الكلية أن باب القبول مفتوح لفصلي سبتمبر وفبراير، ويكون التقديم وفقاً للآتي:

للطلاب المصريين: التوجه للكلية أو عبر منصة الجامعة الإلكترونية (UMS) برسم تقديم قدره 1500 جنيه.

للطلاب الوافدين: التقديم حصرياً عبر منصة "ادرس في مصر" التابعة لوزارة التعليم العالي.

ويُعد هذا البرنامج خطوة نوعية لتعزيز مهارات القيادة الاستراتيجية، وإدارة الأزمات، والتحليل البياني في البيئات الصحية، مما يفتح آفاقاً واسعة للخريجين لشغل مناصب قيادية مرموقة محلياً ودولياً.

يرجى الدخول على منصة جامعة عين شمس الالكترونية UMS باستخدام الرابط التالى
https://ums.asu.edu.eg/PGApplicationRegister، وللإطلاع على شروط التقديم والأوراق المطلوبة يرجى الدخول على الرابط التالى:https://bit.ly/3UyorGl.

الطلاب الوافدين إلكترونيًا وحصريًا عبر منصة «ادرس في مصر» التابعة لوزارة التعليم العالي على الرابط الرسمي admission.study-in-egypt.gov.eg، وللإطلاع على شروط التقديم والأوراق المطلوبة يرجى الدخول على الرابط التالى: https://bit.ly/3UyorGl.

كلية التجارة بجامعة عين شمس جامعة عين شمس MBA الماجستير المهني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد وقوف بلادها إلى جانب الصومال

وزيرة الخارجية الفلسطينية تعلن دعم بلادها لجمهورية الصومال

أرشيفية

الدفاع الروسية تتعامل مع 132 هدفا جويا أوكرانيا خلال 24 ساعة

صاروخ فلامنغو الأوكراني

صاروخ أوكراني يثير قلق موسكو.. فلامنجو أطول من حافلة ومداه 2900 كيلومتر

بالصور

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ سعره ربع مليون جنيه

نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها
نانسي عجرم بفستان من إيلى صعب يبلغ ربع مليون جنيها

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد