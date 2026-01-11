مدبولي: زياراتي للمنطقة الاقتصادية كل 3 أشهر لمتابعة الإنجازات والمصانع الجديدة

أعرب الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لافتتاح ٩ مصانع اليوم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة لتوقيع عدد من الاتفاقيات باستثمارات 1.8 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء إنه يحرص دائمًا على التواجد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كل 3 أشهر على الأقل لمتابعة ما تم إنجازه، مشيرًا إلى أن منطقة السخنة يعمل بها 190 مصنعًا بالإضافة إلى 150 مصنعًا قيد الإنشاء، مما وفر فرص عمل عديدة للشباب.

وأضاف مدبولي أن المصانع تصدر بنسبة 70% وتخصص 30% للسوق المحلي، لافتًا إلى أن هذا النجاح لم يتحقق إلا بفضل إنشاء بنية تحتية قوية وطرق جيدة جدًا.