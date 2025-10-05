رضا عبدالعال: ناصر ماهر بيلعب بأنانية.. وأحمد حمدي لازم يقعد

شن رضا عبدالعال، نجم الكرة المصرية السابق، هجومًا لاذعًا على ثنائي نادي الزمالك، ناصر ماهر وأحمد حمدي، عقب الأداء الذي قدماه خلال مواجهة الفريق أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز.

وقال عبدالعال، في تصريحات عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، إن ناصر ماهر لم يقدم الأداء المنتظر، وافتقد للروح الجماعية، مضيفًا: "ناصر ماهر لازم يقعد، نفسيته مش خالصة، بيلعب وعايز يقول أنا نجم الفرقة بالأداء مش بالأنانية، وآخر ربع ساعة مشوفتوش.. افتكرته خرج".

كما طالب باستبعاد أحمد حمدي من التشكيل الأساسي، قائلاً: "لازم أحمد حمدي يقعد.. مش عايزين نفسيات ولا وجع قلب".

وفي سياق متصل، وجّه عبدالعال انتقادات فنية للمدير الفني البرتغالي فيريرا، مشيرًا إلى أنه ظلم اللاعب أحمد شريف بإشراكه في مركز الجناح، رغم كونه يجيد اللعب في مركز رأس الحربة.

واختتم عبدالعال تصريحاته بالتعليق على عمرو ناصر، مؤكدًا أنه لاعب جيد، لكن يُفضَّل الدفع به في النصف ساعة الأخيرة من المباريات بدلاً من إشراكه في التشكيل الأساسي.



