الصحة : لم نرصد أي بؤر لانتشار نواقل الأمراض في مناطق فيضان النيل بالمنوفية
تقرير: إطلاق سراح الأسرى من غزة سيتم تدريجيا على مدى عدة أيام
نائب وزير الصحة يشيد بمستوى خدمات «جراحات اليوم الواحد» والموقع الجغرافي لـ«دمياط التخصصي»
القوات المسلحة تحتفي بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر بفتح المتاحف العسكرية مجانًا
100 جنيه | السكة الحديد تعلن زيادة غرامات ركوب القطارات .. لهذا السبب
الخطة شامل وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة عن حرب أكتوبر
في ذكرى نصر أكتوبر.. مجمع البحوث الإسلامية: مصر لا تقهر ما دام أبناؤها متحدين مؤمنين
الرئيس السيسي يلتقي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة 6 أكتوبر
رحيل فيريرا عن الزمالك.. مفاجآت في توقيت الإعلان والبديل بعد التعادل مع غزل المحلة
ننشر أسماء وعناوين لجان تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فى 28 محكمة ابتدائية
الأحزاب تبدأ استعداداتها لانتخابات مجلس النواب.. وتحالفات كبرى تلوح في الأفق
الرئيس السيسي يعقد اجتماعاً لقادة القوات المسلحة والمجلس الأعلى في العاصمة الإدارية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بصبغة حمراء.. شوبير يكشف كواليس برنامجه الجديد على قناة النهار

منار نور

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل برنامجه الجديد عبر قناة «النهار»، المقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون مختلفًا عن تجاربه السابقة من حيث الشكل والمضمون.


وقال شوبير، خلال ظهوره في برنامج «الصورة» على قناة «النهار»: «بنحاول نقدم شكل جديد من البرامج الرياضية، الاسم هيكون مفاجأة جميلة للجمهور، واستقرينا عليه بالفعل، لكن مش هنعلنه دلوقتي».


وأضاف: «البرنامج هيشهد تغييرًا كاملًا في الفورمات وطريقة التقديم والديكور، ونسعى لتقديم تجربة تليق باسم قناة النهار».

وأوضح شوبير أن القناة تتفاوض مع عدد من الضيوف المميزين من نجوم الرياضة للظهور في الحلقات الأولى، مشيرًا إلى أن البرنامج سيُعرض ما بين 4 إلى 5 أيام أسبوعيًا حسب الظروف.


وتابع مقدم البرامج الشهير: «بحاول أكون عند ثقة الناس اللي بتحبني واللي مش بتحبني، وأنا عمري ما كنت ضد جمهور الزمالك، لكن البعض فسر كلامي بشكل خاطئ. 

في النهاية أنا أهلاوي، وده انتماء عمري ما هتخلى عنه، وفخور إني بدافع عن الأهلي ونجومه وجماهيره».


واختتم شوبير حديثه مازحًا: «البرنامج هيكون فيه صبغة حمرا أكيد، خصوصًا إن الكابتن ميدو موجود معانا في القناة»


 

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الإيجار القديم

القانون حسم الأمر.. متى يمتد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر؟

فضل شاكر

رقم صادم.. كم عدد سنوات الحكم بالسجن على فضل شاكر بعد تسليم نفسه؟

البنوك

على كل المعاملات المصرفية .. إعلان مهم من البنوك خلال ساعات

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

القبض على شابين وفتاتين

القبض على شابين وفتاتين بعد تداول فيديو لفعل فاضح على الطريق العام

المتهم

حاول منع حملة أمنية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي ضابط شرطة على بائع بالإسكندرية

معدات وفرق هندسية إلى غزة

بمعدات وآليات هندسية .. مصر تستعد لإعادة إعمار غزة وتتحرك دبلوماسيًا نحو سلام دائم

أرشيفية

نتنياهو: نأمل بعودة جميع المختطفين خلال عيد العرش.. والجيش سيبقى في عمق غزة

ترامب

ترامب: قلت لنتنياهو لا بديل عن الموافقة على اتفاق السلام

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

بفستان كتف وكتف .. الإعلامية أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالتها | شاهد

بـ 20 ألف جنيه.. هنا الزاهد تثير الجدل بفستان جريء في شوارع باريس

تصميم غريب.. نانسي عجرم تثير ضجة بإطلالتها

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

