بصبغة حمراء.. شوبير يكشف كواليس برنامجه الجديد على قناة النهار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل برنامجه الجديد عبر قناة «النهار»، المقرر انطلاقه في الأول من نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيكون مختلفًا عن تجاربه السابقة من حيث الشكل والمضمون.



وقال شوبير، خلال ظهوره في برنامج «الصورة» على قناة «النهار»: «بنحاول نقدم شكل جديد من البرامج الرياضية، الاسم هيكون مفاجأة جميلة للجمهور، واستقرينا عليه بالفعل، لكن مش هنعلنه دلوقتي».



وأضاف: «البرنامج هيشهد تغييرًا كاملًا في الفورمات وطريقة التقديم والديكور، ونسعى لتقديم تجربة تليق باسم قناة النهار».

وأوضح شوبير أن القناة تتفاوض مع عدد من الضيوف المميزين من نجوم الرياضة للظهور في الحلقات الأولى، مشيرًا إلى أن البرنامج سيُعرض ما بين 4 إلى 5 أيام أسبوعيًا حسب الظروف.



وتابع مقدم البرامج الشهير: «بحاول أكون عند ثقة الناس اللي بتحبني واللي مش بتحبني، وأنا عمري ما كنت ضد جمهور الزمالك، لكن البعض فسر كلامي بشكل خاطئ.

في النهاية أنا أهلاوي، وده انتماء عمري ما هتخلى عنه، وفخور إني بدافع عن الأهلي ونجومه وجماهيره».



واختتم شوبير حديثه مازحًا: «البرنامج هيكون فيه صبغة حمرا أكيد، خصوصًا إن الكابتن ميدو موجود معانا في القناة»



