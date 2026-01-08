قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة
بعد فسخ عقده.. موقف الأهلي من عودة كهربا فى الميركاتو الشتوي
الدكتور أحمد السبكي: أطباء مصر ثروة وطنية والاستثمار الحقيقي في مستقبل الرعاية الصحية
جولة تفقدية لرئيس الضرائب لمتابعة موسم إقرارات المهن الحرة بالإسكندرية
قرار حكومي بإقالة مدرب منتخب بوركينا فاسو وتعليق النشاط
«ترامب»: أودّ السفر إلى فنزويلا في المستقبل
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية
لماذا قررت التعليم إعادة امتحان البرمجة لبعض طلاب أولى ثانوي؟| تفاصيل
الحكومة تتلقي 179 ألف شكوي واستغاثة من المواطنين خلال ديسمبر
«أوكرانيا»: معاناة نحو 800 ألف شخص من انقطاع التيار الكهربائي في دنيبروبيتروفسك
بدء مُحاكمة المتهمين بالإهمال فى وفاة الطفل السبّاح يوسف محمد .. بعد قليل
ترامب: خطط أمريكية لاستغلال النفط الفنزويلي وإعادة بناء البلاد
محافظات

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على الطريق الزراعي السريع بعد انقلاب سيارة نقل

إعادة الحركة المرورية
إعادة الحركة المرورية
إبراهيم الهواري

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية فى إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي السريع بعد رفع آثار حادث إنقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالأعلاف أعلى كوبرى قها.


وكان أصيب شخصين فى انقلاب سيارة نقل محملة بالأعلاف أعلى كوبرى قها على الطريق الزراعي السريع بمحافظة القليوبية ، حيث جرى نقلهما إلى مستشفى قها المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القليوبية بالواقعة.

بلاغا بالواقعة 

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم محمد حجاج رئيس مباحث قسم شرطة قها يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الزراعي بدائرة القسم.
 وعلى الفور انتقلت قوات الأجهزة الأمنية، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث ورفع آثاره.
وبالانتقال والفحص، تبيّن انقلاب سيارة تريلا قبل كوبري قها في اتجاه القاهرة – الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة سائق السيارة والتباع بإصابات متفرقة بالجسم.
وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهما في موقع الحادث، قبل نقلهما إلى مستشفى قها المركزي لاستكمال العلاج، حيث وُصفت حالتهما بالمستقرة.

