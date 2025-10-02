شوبير يكشف حقيقة تولي جوميز قيادة الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف المدير الفني الجديد لفريق الأهلي، بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية إن إدارة الأهلي تدرس ملفات عدة مدربين في الوقت الحالي لاختيار المدرب الجديد للفريق في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الدنماركي جيس ثورب مطروح بقوة ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة.

وأضاف شوبير أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفتح السعودي، ليس قريبا من تدريب الأهلي مشددا انه تواصل مع مسؤولين داخل نادي الفتح السعودي وأكدوا له أن جوميز مستمر مع الفريق، ولا يوجد قرار برحيله.