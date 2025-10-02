قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادي الصيد يحقق 64 مليون جنيه فائضاً فى ميزانية 2025

ياسمين تيسير

حقق نادي الصيد المصري قفزة مالية تاريخية في العام المالي 2024/2025، بعدما سجّل فائضاً غير مسبوق بلغ 64 مليون جنيه، وبزيادة قدرها 20 مليون جنيها عن فائض العام الماضي الذي بلغ 44 مليون جنيه.

وقّع المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة النادي على الميزانية والحساب الختامي، مشيراً إلى أن هذه الزيادة الملحوظة مقارنة بالعام الماضي تعكس ثمرة رؤية مجلس الإدارة وخططه الطموحة، وتعزز الثقة في قدرة المجلس والجهاز التنفيذي على مواصلة تحقيق معدلات نمو أعلى خلال السنوات المقبلة، بما يلبي تطلعات أعضاء النادي الكرام، كما يبرز نجاح مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي في تعزيز الأداء المالي   للنادي.

وأشاد المهندس عبد الله غراب بروح التعاون والتكاتف بين أعضاء مجلس الإدارة، موجهاً شكره وتقديره إلى محمد غباشي المدير التنفيذي، ولمديري الأفرع، والمستشار المالي، ومراقب الحسابات، وجميع العاملين بالإدارات المختلفة، على الجهود المخلصة التي مكّنت من تحقيق هذا الإنجاز رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي ختام كلمته، هنأ رئيس مجلس إدارة نادي الصيد جميع الأعضاء بهذا النجاح الاستثنائي، داعياً إياهم إلى حضور اجتماع الجمعية العمومية المقرر له غدا الجمعة 3 أكتوبر 2025، للاحتفاء بما تحقق، ومواصلة دعم مسيرة التطوير والنجاح.

فيما صرّح عمرو البرتقالي عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق ، بأن النادي نجح في تحقيق فائض مالي غير مسبوق هذا العام بلغ 64 مليون جنيه، مقارنةً بفائض العام الماضي الذي سجّل 44 مليون جنيه، بزيادة قدرها 20 مليون جنيه.

وأضاف أن هذا الإنجاز المالي يعكس سياسة مجلس الإدارة وحُسن إدارة الموارد، مؤكداً أن الفائض سيوجه لتعزيز البنية التحتية والخدمات المقدمة للأعضاء، بما يتماشى مع خطة التطوير الشاملة التي ينتهجها النادي.

طريقة عمل صابون الأطباق في المنزل ببدائل طبيعية وآمنة

وصفة طبيعة لعمل صابون الأطباق الأمن
فوائد البلح الرطب.. طاقة طبيعية وصحة للجسم في ثمرة واحدة

قبل الاستحمام.. كوب ماء قد ينقذ حياتك لحماية قلبك وضغط الدم

بعد إغلاق فصل في مدرسة.. هذه طرق منع فيروس HFMD

