إرهاب إعلامي.. ميدو يوجه رسالة للخطيب وحسين لبيب: أوقفوا المهزلة دي

وجه أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق رسالة شديدة اللهجة بعد الهجوم على شيكابالا في الفترة الأخيرة.

وكتب ميدو عبر حسابه على إكس: "الإرهاب الإعلامي اللي بيتطبق من إعلام ⁧‫الأهلي‬⁩ بقاله سنين على ولاد النادي قبل ولاد المنافسين لاي حد يعترض على سياسة إدارة النادي بدأ يتطبق في ⁧‫الزمالك‬⁩". ⁧‫

وتابع: “شيكابالا‬⁩ قال رأيه في الماتش وأن المدرب لازم يمشي وانه السبب الرئيسي في ظهور الفريق بالشكل ده رأيه رأي كل الزمالكاويه …القبيضة والمنتفعين مدورين عليه مكن ومطلعينه بيصفي حسابات!! بيصفي حسابات مع مين؟ الراجل خدم النادي ٣٠ سنه من وهو عيل صغير واعتزل بقرار منه شخصيا وهو شيكابالا لو كان عايز يكمل السنه اللي ناقصه في عقده ماكانش هيكملها غصبا عن أي حد؟".

وأضاف: "ومش معنى إن انتوا مرضى إن الناس كلها مرضى زيكم انتوا مابتشوفوش الناس بعينكم انتوا بتشوفوا الناس بقلبكم المريض اللي مليان حقد وغل!! مفيش في الدنيا اي حاجه تستاهل قلة الأدب دي!!”.

واختتم: “محمود الخطيب وحسين لبيب إنتوا مسؤولين عن اللي بيحصل ده عاملين نفسكم مش واخدين بالكم!!ده كلام تقولوهولنا إحنا!! هتقولوا لربنا ايه؟ وقفوا المهزله دي لو سمحتوا”.