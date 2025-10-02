ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي

تحدث ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة، عن اللاعب أحمد مصطفى زيزو.

وقال ماجد سامي رئيس وادي دجلة: “كنت أتمنى أن يستمر زيزو في الخارج، وكان بإمكانه أن يحقق نجاحًا كبيرًا جدًا، كان سيصل إلى مستويات كبيرة جدًا، وكان سيلعب في الدوري الإنجليزي”.

من جانب آخر، قال الإعلامي خالد الغندور، إن رابطة الأندية أكدت على أن تقرير مراقب مباراة القمة 131، لم يتضمن قيام جماهير الزمالك بتوجيه السباب والشتائم إلى أحمد مصطفى زيزو لاعب الأهلي.

وأضافت نتعامل مع مستندات وتقارير ولا نتعامل مع السوشيال ميديا أو ما ينشر في الإعلام.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، نقلًا عن مصدر برابطة الأندية، أن ما تردد في الإعلام أن تقرير مراقب المباراة تضمن سب جماهير الزمالك لزيزة غير صحيح وإدارة المسابقات تصدر العقوبات بناء على لوائح وتقارير.