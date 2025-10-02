قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بأداء قياسي .. الجيزة على رأس المحافظات الأكثر تفاعلًا مع شكاوى المواطنين |تفاصيل
الأزهر يكشف عن خماسيَّة البركة في طلب العِلم .. تعرّف عليها
18 اجتماعًا لتعزيز التعاون.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح أبوابها للاستثمارات التركية
علاقة شرعية وانتوا مالكم.. الفنانة منى هلا عن زواجها المدني
البابا تواضروس يدشن كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة
ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي
الغرباوي وقيادات التعليم يشهدون طابور بورسعيد الرسمية للغات
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة مسابقة النقل النهري ويفتح باب التظلمات غدًا
أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي
الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك
للأسف مش جنبه .. بتول الحداد تعلن عن دخول والدها العناية المركزة
الدفاع المدني السوداني يحذر: الفيضانات تحاصر 7 مناطق بالخرطوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ظل الرئيس.. 3 مطبات تواجه سيد عبدالحفيظ في الأهلي

الخطيب وسيد عبدالحفيظ
الخطيب وسيد عبدالحفيظ
يسري غازي

عاد سيد عبدالحفيظ نجم النادي الأهلي السابق مجددا إلي العمل داخل القلعة الحمراء وحصل على الضوء الأخضر من جانب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في الإشراف على فريق الكرة.
 


عودة سيد عبدالحفيظ للعمل داخل قلعة النادي الأهلي بـ صلاحيات واسعة إلي جانب دخوله ضمن الترشيحات الخاصة بـ قائمة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في الإنتخابات المقبلة وضعت عليه عبئا كبيرا داخل المارد الأحمر.

كان الإعلامي أحمد شوبير قال عبر تصريحات تليفزيونية:
سيد عبد الحفيظ هيكون ليه دور كبير بعد عودته للنادى الأهلي وعبدالحفيظ هيكون المسؤل الاول والأخير عن كل شي في ملف كرة القدم حتى فى وجود كابتن الخطيب.

تابع: سيد عبدالحفيظ هيكون متواجد معاه في كل الأمور التى تخص ملف كرة القدم من تعاقدات وتجديد عقود وترشيح المدربين.النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يعكف على رسم خريطة مستقبلية واضحة بعد عودة سيد عبدالحفيظ بهذا الشكل وبهذا النفوذ إلي القلعة الحمراء.
 


عودة سيد عبدالحفيظ إلي جدران قلعة النادي الأهلي بصلاحيات كاملة تعني أنه ليس مجرد مدير كرة كسابق عهده داخل البيت الأحمر لكنه يتم إعداده كي يكون الرجل التنفيذي الأول لـ ملف الكرة وهو أقرب لـ منصب المدير الرياضي.يأتي من أبرز الصلاحيات المنتظر أن يحصل عليها سيد عبدالحفيظ داخل قلعة النادي الأهلي عقب عودته بقرار من محمود الخطيب التعاقدات واستقدام اللاعبين وفق احتياجات المدير الفني لفريق الكرة الأول للشياطين الحمر.
 


ثاني المهام الصعبة التي تواجه سيد عبدالحفيظ بعد عودته تجديد العقود لنجوم النادي الأهلي في ظل مطالبات العديد منهم تعديل عقده بعد التعاقد مع أسماء رنانة بمبالغ خيالية وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو والتونسي محمد علي بن رمضان والمغربي أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.
 


ثالث الصلاحيات المنتظر أن يحصل عليها سيد عبدالحفيظ المشاركة في اختيار المدربين وإبداء الرؤية فى التعاقد مع مدرب يتناسب مع قيمة وشعبية النادي الأهلي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم وذلك تحت إشراف مباشر من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.
 


وجاءت ثقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في قدرته على إعادة الانضباط إلي اوضة اللبس إلي جانب الدفاع عن القلعة الحمراء في المنابر الإعلامية وذلك لامتلاكه الخبرة الإدارية والاحتكاك المباشر بفريق الكرة الأول .



كما يمتلك سيد عبدالحفيظ نجم النادي الأهلي السابق على كاريزما والشخصية القوية فضلا عن ولائه للقلعة الحمراء.
 


الخطيب يتراجع 
 


أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خوضه انتخابات النادي الأهلي بعد قرار تراجعه لتوصيات طبية سابقة 
 


وجاء بيان رئيس الأهلي كالتالي :لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبا وعرفانا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من 55 عاما، كان النادي الأهلي - وما يزال - هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري.
 


خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في 2023 تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنت سابقا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة تراسته وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات تفاديا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا... ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي...
 


ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة..... كل الشكر والتقدير لهم جميعًا.....
 


وبناء على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة: للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق... شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. الضهر والسند» في كل الظروف.

الأهلي سيد عبدالحفيظ الخطيب محمود الخطيب انتخابات الأهلي

فيروس HFMD بين طلاب المدارس
عيد ميلاد ريهام حجاج
سامح يسري
طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
