عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة " النهار"، قصة سيدة عاشت 100 عام بدون زواج.

انا عندي 100 سنة ومتجوزتش

وقالت السيدة في حوارها مع ريهام سعيد :" انا عندي 100 سنة ومتجوزتش وكل اللي علمتهم وحفظتهم القرآن الكريم ولادي ".

وتابعت :" منذ ولادتي وانا عندي مشكلة في عيني ومحدش رضي يتجوزني ومجاش نصيبي خالص ".

واكمل السيدة :" أنا كان عندي 3 إخوات وكلهم ماتوا وبدات في تحفيظ القرآن عندما كان عندي 30 عاما، مضيفة:" انا ختمت القرآن لما كان عندي 30 سنة ".

ولفتت السيدة :" انا فتحت كُتاب في البلد عشان احفظ الولاد القرآن وعدد كبير منهم أصحوا علماء وأطباء "، وقالت: " انا عايشة لوحدي لكن ولاد إخواتي حواليا".