حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
اقتصاد

سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 2-1-2026

محمد يحيي

شهدت اسعار العملات الأجنبية استقرارا في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 2-1-2026؛ داخل السوق الرسمية ودون أي تغيير.

العملات الأجنبية تستقر

واستمر ثبات سعر العملات الأجنبية بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي وحتى اليوم.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع

اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.92 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 64.05 جنيه للشراء و 64.25 جنيه للبيع

الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه لنحو 34.72 جنيه للشراء و 34.84 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.48 جنيه للشراء و 7.5 جنيه للبيع

الكرون النرويجي 

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو  4.7 جنيه للشراء و 4.5 جنيه للبيع

الكرون السويدي 

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو  5.17 جنيه للشراء و 5.19 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 60.06 جنيه للشراء و 60.26 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني 

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.39 جنيه للشراء و 30.48 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي 

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو  31.82 جنيه للشراء و 31.92 جنيه للبيع

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.79 جنيه للشراء و 6.81 جنيه للبيع

سعر العملات الأجنبية اليوم سعر الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الإسترليني اليوم سعر اليوان الصيني سعر الدولار في البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر

ما هو القهر الاسري؟
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
بلاط انترلوك
بيطري الشرقية
