سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 2-1-2026

شهدت اسعار العملات الأجنبية استقرارا في تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 2-1-2026؛ داخل السوق الرسمية ودون أي تغيير.

العملات الأجنبية تستقر

واستمر ثبات سعر العملات الأجنبية بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي وحتى اليوم.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع

اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 55.92 جنيه للشراء و 56.09 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 64.05 جنيه للشراء و 64.25 جنيه للبيع

الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه لنحو 34.72 جنيه للشراء و 34.84 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.48 جنيه للشراء و 7.5 جنيه للبيع

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.7 جنيه للشراء و 4.5 جنيه للبيع

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.17 جنيه للشراء و 5.19 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 60.06 جنيه للشراء و 60.26 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 30.39 جنيه للشراء و 30.48 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي

سجل سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.82 جنيه للشراء و 31.92 جنيه للبيع

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.79 جنيه للشراء و 6.81 جنيه للبيع