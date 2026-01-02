قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار بكام.. سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه اليوم الجمعة

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار اليوم بداية تعاملات الجمعة 2-1-2026 على مستوى البنوك.

الدولار ثابت

وسجل سعر الدولار ثباتًا بمختلف البنوك المصرية العاملة داخل السوق المصرية.

إجازة البنوك

سجل سعر الدولار ثباتًا في السوق الرسمية بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي  بقرار من البنك المركزي.

الدولار يتراجع

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 6 قروش على مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر أقل دولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، نكست، البركة، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.61 جنيه للشراء و47,71 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في مصر

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط الدولار مقابل الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي، الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع في بنوك “الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي”.

الدولار يتراجع

أعلى سعر

وسجل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع في بنوك “العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي الدولي، سايب، ميد بنك، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري”.

دعم إفريقيا

وقع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك"، أمس مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب. 

وقام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جورج إيلومبي رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "إفريكسيم بنك"، بتوقيع مذكرة التفاهم بمقر البنك المركزي المصري، حيث يأتي إنشاء بنك متخصص في الذهب متماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، إلى جانب حرص بنك التصدير والاستيراد الإفريقي على تعزيز وتسريع القيمة المضافة والمعالجة الاستراتيجية للمعادن.

كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متينة ومتطورة على مستوى القارة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصّصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.

سعر الدولار اليوم الدولار ثابت سعر الدولار الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة

فرمان الفيفا يمنع 5 أندية مصرية من القيد مع انطلاق الميركاتو الشتوي

دورة الألعاب الأولمبية

المغنية الإيطالية باوزيني تحيي حفل افتتاح دورة ألعاب ميلانو كورتينا الشتوية

كأس الأمم الإفريقية

أرقام مثيرة بعد نهاية دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد