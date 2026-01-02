الدولار بكام.. سعر الورقة الخضراء أمام الجنيه اليوم الجمعة

نستعرض سعر الدولار اليوم بداية تعاملات الجمعة 2-1-2026 على مستوى البنوك.

الدولار ثابت

وسجل سعر الدولار ثباتًا بمختلف البنوك المصرية العاملة داخل السوق المصرية.

إجازة البنوك

سجل سعر الدولار ثباتًا في السوق الرسمية بالتوازي مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي بقرار من البنك المركزي.

الدولار يتراجع

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 6 قروش على مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

سعر أقل دولار

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، نكست، البركة، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.61 جنيه للشراء و47,71 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط الدولار مقابل الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي، الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,64 جنيه للشراء و47.74 جنيه للبيع في بنوك “الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي”.

أعلى سعر

وسجل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع في بنوك “العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي الدولي، سايب، ميد بنك، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي المصري”.

دعم إفريقيا

وقع البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك"، أمس مذكرة تفاهم لإنشاء بنك متخصص في الذهب على مستوى القارة الإفريقية، وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تقوية احتياطيات البنوك المركزية، وتقليل الاعتماد على مراكز التكرير والتداول خارج إفريقيا، وإضفاء الطابع الرسمي على منظومة صناعة وتداول الذهب.

وقام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور جورج إيلومبي رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "إفريكسيم بنك"، بتوقيع مذكرة التفاهم بمقر البنك المركزي المصري، حيث يأتي إنشاء بنك متخصص في الذهب متماشيًا مع رؤية الدولة المصرية الرامية إلى توسيع آفاق الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التعاون المشترك مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات، إلى جانب حرص بنك التصدير والاستيراد الإفريقي على تعزيز وتسريع القيمة المضافة والمعالجة الاستراتيجية للمعادن.

كما تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة بين البنك المركزي المصري وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لتعزيز التصنيع المحلي، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل المالي والتجاري بين الدول، بما يسهم في بناء منظومة اقتصادية متينة ومتطورة على مستوى القارة.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على إعداد دراسة جدوى شاملة لتقييم جميع الجوانب الفنية والتجارية والتنظيمية لإنشاء منظومة متكاملة لبنك الذهب بإحدى المناطق الحرة المخصّصة في مصر، تشمل إنشاء مصفاة ذهب معتمدة دوليًا، ومرافق آمنة لتخزين الذهب، إلى جانب تقديم خدمات مالية متخصصة وخدمات تداول متقدمة مرتبطة بالذهب.