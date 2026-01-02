أصحاب 7 مخابز استولوا على 25 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية | ما القصة ؟

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 7 مخابز بمدينة المحلة الكبرى، استولوا على 25 جوال دقيق بلدى مدعم ، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة برئاسة محمد النجار مدير إدارة تموين بندر المحلة ، من ضبط أصحاب 7 مخابز ، استولوا على 25 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

كما تم ضبط حالتى تجميع خبز مدعم بإجمالى 2000 رغيف بلدى بغرض بيعها خارج المنظومة فى السوق السوداء والتربح ماليا، كما تم رصد نقص أوزان فى إنتاج الخبز المدعم داخل 17 مخبز، ورصد 20 حالة توقف عن العمل بدون إذن الجهات المختصة

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية على أن هذه الحملات ستستمر بشكل مكثف، وأن الوزارة والمديرية لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، لافتا أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تحتاج إلى تكاتف الجميع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.