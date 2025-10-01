الخطيب يعلن ترشحه رسميا لانتخابات الأهلي

أعلن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خوضه انتخابات النادي الأهلي بعد قرار تراجعه لتوصيات طبية سابقة

وجاء بيان رئيس الأهلي كالتالي :لقد تعاهدت دومًا أن أكون على قدر المسئولية، واضعا مصلحة النادي الأهلي قبل مصلحتي الشخصية؛ حبا وعرفانا بالجميل لهذا الكيان العظيم، صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.. فعلى مدار ما يقرب من 55 عاما، كان النادي الأهلي - وما يزال - هو وجهتي الأولى ومصدر سعادتي وفخري.

خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا في 2023 تأثرت حالتي الصحية بشكل كبير، كما أعلنت سابقا، ولكن قبل أيام قليلة من آخر اجتماع مجلس إدارة تراسته وردتني توصيات وآراء طبية مستجدة، أفادت بضرورة الراحة والابتعاد عن الضغوطات تفاديا لأي إجراء قد يصبح ضروريًا... ويشهد الله أن تلك كانت المرة الأولى التي أنحاز فيها إلى صحتي...

ومع اعتذاري عن الترشح لفترة انتخابية جديدة، تأثرت كثيرًا بمشاعر ودعم أعضاء النادي الأهلي وجماهيره العظيمة..... كل الشكر والتقدير لهم جميعًا.....

وبناء على ذلك، وبعد مشاورات عديدة، ودية ورسمية، تهدف إلى الحفاظ على مسيرة الأهلي في المقام الأول، تم التوصل إلى صياغة للمرحلة القادمة: للاستمرار في موقع المسئولية بما يتوافق مع الحالة الصحية، النادي الأهلي يستحق... شكرًا أعضاء وجماهير الأهلي.. الضهر والسند» في كل الظروف.