تصعيد ميداني واسع في قطاع غزة مع استمرار القصف وتفاقم المأساة الإنسانية

أفاد بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية، بأن قطاع غزة شهد اليوم تكثيفًا لافتًا في القصف الإسرائيلي استهدف عدة مناطق، موضحا أن أصوات الانفجارات لم تهدأ في مدينة خان يونس، لا سيما في ناحيتها الشرقية، نتيجة عمليات نسف متكررة طالت أحياء سكنية بالتزامن مع تحركات متواصلة للآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه المناطق المحيطة.



وذكر «جبر» أن هذا التصعيد أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة آخرين بجراح متفاوتة الخطورة، رغم وجودهم خارج المناطق المصنفة باللون الأصفر، حيث كانوا داخل أحد مراكز الإيواء وسط مدينة خان يونس، قبل أن تطالهم النيران الإسرائيلية بشكل مباشر.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن القصف العنيف والمتواصل طال أيضًا المناطق الشرقية لمدينة دير البلح في المنطقة الوسطى، إلى جانب إطلاق نار مكثف من المروحيات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية والشمالية الشرقية للمحافظة الوسطى، وتحديدًا مخيم البريج، فيما سجل استشهاد مواطن فلسطيني في منطقة جباليا شمال القطاع، مع استمرار استهداف أحياء الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة.