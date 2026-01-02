ثقافة الفيوم تستقبل العام الجديد بحفل في نادي المحافظة

شهد نادي محافظة الفيوم، حفلا فنيا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، من خلال فرع ثقافة الفيوم، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وبحضور جماهيري كبير.

حضر الحفل ياسمين ضياء مدير عام فرع ثقافة الفيوم، والمحاسب أحمد عبد الباسط أمين صندوق نادي المحافظة، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وألقى أمين الصندوق كلمة نيابة عن النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة النادي، وجه خلالها الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة على التعاون البناء الذي أسهم في إحداث طفرة ثقافية ملحوظة على مستوى المحافظة، مشيدا بدورها في مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية والرياضية داخل الفيوم وخارجها، والوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع.

وأكدت مدير فرع ثقافة الفيوم أن التعاون مع النادي يعد نموذجا ناجحا للشراكة المجتمعية. كما أشارت إلى مبادرة تكريم شخصيات العام التي انطلقت من مركز طامية، ويتم حاليا تعميمها على مستوى محافظة الفيوم ومراكزها المختلفة، تقديرا للنماذج المشرفة في المجتمع.

وتضمن الحفل فقرة فنية لفرقة الفيوم للموسيقى العربية بقيادة الفنان حسن شاهين، قدمت خلالها باقة من الأغاني العربية الأصيلة، أعقبها عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان ظاظا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما شهد الحفل فقرات شعرية قدمها الأطفال رهف أسامة ورغد كرم، واختتم بتكريم الفائزين بلقب شخصية العام وهم الشيخ ضياء الشاهد إمام وخطيب مسجد عن مركز طامية، والدكتور محمد علي قطب عن مركز الفيوم، وأحمد إبراهيم علي.