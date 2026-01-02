قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ثقافة الفيوم تستقبل العام الجديد بحفل في نادي المحافظة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

شهد نادي محافظة الفيوم، حفلا فنيا نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، من خلال فرع ثقافة الفيوم، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، وبحضور جماهيري كبير.

حضر الحفل ياسمين ضياء مدير عام فرع ثقافة الفيوم، والمحاسب أحمد عبد الباسط أمين صندوق نادي المحافظة، إلى جانب عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وألقى أمين الصندوق كلمة نيابة عن النائب عماد سعد حمودة رئيس مجلس إدارة النادي، وجه خلالها الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة على التعاون البناء الذي أسهم في إحداث طفرة ثقافية ملحوظة على مستوى المحافظة، مشيدا بدورها في مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية والرياضية داخل الفيوم وخارجها، والوصول بالأنشطة الثقافية إلى القرى والنجوع.

وأكدت مدير فرع ثقافة الفيوم أن التعاون مع النادي يعد نموذجا ناجحا للشراكة المجتمعية. كما أشارت إلى مبادرة تكريم شخصيات العام التي انطلقت من مركز طامية، ويتم حاليا تعميمها على مستوى محافظة الفيوم ومراكزها المختلفة، تقديرا للنماذج المشرفة في المجتمع.

وتضمن الحفل فقرة فنية لفرقة الفيوم للموسيقى العربية بقيادة الفنان حسن شاهين، قدمت خلالها باقة من الأغاني العربية الأصيلة، أعقبها عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان ظاظا، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما شهد الحفل فقرات شعرية قدمها الأطفال رهف أسامة ورغد كرم، واختتم بتكريم الفائزين بلقب شخصية العام وهم الشيخ ضياء الشاهد إمام وخطيب مسجد عن مركز طامية، والدكتور محمد علي قطب عن مركز الفيوم، وأحمد إبراهيم علي.

محافظة الفيوم الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان رامج وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

ترشيحاتنا

درة

بالأحمر القصير .. درة تخطف الأنظار بظهور لافت

أحمد سعد

الناس اللذيذة.. ماذا قال أحمد سعد عن حفلته بالشارقة؟

الفنان كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل بيت بابا

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد