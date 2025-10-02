أحمد عبد القادر يهنئ كريم فؤاد في عيد ميلاده

هنأ أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي زميله بالفريق كريم فؤاد بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك عبد القادر صورة تجمعه بكريم فؤاد وعلق: “كل سنة وأنت طيب يا حب”.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض الأهلي مباراته القادمة أمام نادي كهرباء الإسماعيلية، مساء السبت المقبل، في تمام الساعة 8 على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري nile للمحترفين.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد حسم القمة 131، حيث سجل هدفي الفوز أمام الزمالك كل من حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه، ليمنحا الفريق دفعة قوية نحو مواصلة سباق الصدارة.