الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

موعد جنازة وعزاء الراحل محسن أبوجريشة نجم الإسماعيلي السابق

يسري غازي

توفي خلال الساعات الماضية محسن أبوجريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق عن عمر ناهز الـ 80 عاما.



وتشيع جنازة محسن أبو جريشة، نجم النادى الإسماعيلى السابق بعد صلاة الظهر من مسجد المطافى، حيث وافته المنية خلال الساعات الماضية، عن عمر ناهز 80 عامًا.



الراحل محسن أبو جريشة من مواليد الإسماعيلية فى 3 مارس 1945، وهو نجل يوسف أبو جريشة، لاعب الإسماعيلى فى ثلاثينيات القرن الماضى وعضو مجلس إدارة النادى، كما أنه والد النجم محمد محسن أبو جريشة، هداف ومدرب الدراويش السابق.



ومن المقرر أن يتم الدفن فى مقابر العائلة بسوق الجمعة، فيما يقام العزاء بمنزل الأسرة فى عرايشية مصر.



وكان مجلس إدارة النادى الإسماعيلى قد نعى ببالغ الحزن والأسى فقيد النادى والكرة المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.



وكتب الحساب الرسمي لنادى الإسماعيلى عبر "فيس بوك": "ينعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، ببالغ الحزن والأسى، الكابتن محسن أبو جريشة، والد النجم محمد محسن أبو جريشة لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية، داعين المولى ــ عز وجل ــ أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ‏ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

 

