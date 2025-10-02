تحركات داخل الزمالك بشأن مستقبل حارس مرمى الفريق

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي تدرس بشكل جدي الاستغناء عن حارس مرمى الفريق محمد عواد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار المصدر، على أن يسعى مسؤولو القلعة البيضاء لإقناع الحارس بخطوة الرحيل في يناير المقبل، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي، ورغبتهم في تحقيق استفادة مادية من رحيله، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بعقده.

وكان الزمالك قد دعم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع المهدي سليمان في بداية الموسم الجاري، الأمر الذي يمنح الجهاز الفني مزيدًا من الاطمئنان في هذا المركز، خاصة مع الاعتماد الأساسي على محمد صبحي في الفترة الأخيرة.

وتكثف إدارة الكرة بالزمالك محاولاتها لإتمام رحيل عواد الذي خرج من حسابات الجهاز الفني، فيما يراقب نادي المصري البورسعيدي الموقف عن قرب تمهيدًا للدخول في مفاوضات رسمية للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.