الشحات وطاهر وتريزيجيه.. موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة كهربا الإسماعيلية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم بإستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة كهربا الإسماعيلية في الجولة العاشرة من منافسات مسابقة الدوري والتي ستقام مساء بعد غد السبت.

ويخضع حسين الشحات وطاهر محمد طاهر جناحا الفريق لفحص طبي لتحديد موقفهما من المران بعد تعرضا لاصابات مختلفة في مواجهة الزمالك التي أقيمت مساء الأثنين وحسمها الفريق الأحمر 2-1 .

وخضع حسين الشحات لأشعة اثبتت اصابة بكدمة الدرجة الثانية في الكتف ولكن ليس هناك مضاعفات او كسور ويتوقف مدي تواجده في المران من زوال الآلآم الذي يشعر به لكن فرص لحاقه بمباراة الكهربا صعبة فيما سيكون موقف طاهر محمد طاهر عالقا حتي أخر يوم نظرا لأنه يعاني من إجهاد عضلي.

ويعاني الفريق الأحمر من تزايد معدلات الاصابات بصورة واضحة والغيابات في المباراة المقبلة حيث يغيب عنه محمود حسن تريزيجيه بسبب الإيقاف لحصوله علي الإنذار الثالث امام الزمالك بجانب محمد شكري الذي بدأ تدريبات الجري ويحتاج الي وقت قليل للتعافي، وكذلك كريم فؤاد والمغربي اشرف داري وإمام عاشور.

فيما يعود للفريق أحمد مصطفي زيزو ومحمد مجدي افشة بعد تعافيهم بشكل كامل من الاصابات، وسيعتمد عماد النحاس في المباراة المقببلة بشكل اساسي علي حسين الشحات وأشرف بن شرقي كجناحين بالفريق وربما يتواجد محمد علي بن رمضان كصانع العاب، ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته غدا الجمعه قبل ان يعلن عماد النحاس القائمة التي سيدخل بها معسكر مغلق ليلة المباراة .