تأجيل لحين آخر.. شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي.

وقال أحمد شوبير عبر تصريحات إذاعية: “وليد صلاح الدين كان أكد أن عماد النحاس، سوف يقود الأهلي في الخمس مباريات حتى التوقف الدولي، لكن كل ما الأهلي يفوز في مباراة، ينال عماد النحاس، ثقة جماهير الأهلي”.

وأضاف: “الأهلي وصل 3 مرات أنه خلص مع مدرب ولكن المفاوضات مكلمتش، أخرهم المدرب الدنماركي توماس بيرج، وقرر أن يتريث خطوة أو خطوات في موضوع المدير الفني، الأهلي لن يتعجل في ملف المدير الفني، وطلب من أسامة هلال (مدير التعاقدات)، تأجيل الأمر لحين الوصول إلى مدرب يليق بالنادي الأهلي”.