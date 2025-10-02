بعد إصابتها بالصليبي .. الأهلي يفقد لاعبة اليد كنزي حاتم لمدة 6 شهور

اجرت كنزي حاتم، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، عملية جراحية خلال الساعات الماضية، بعد إصابتها بقطع في الرباط الصليبي، وأكد الجهاز الطبي للفريق أن اللاعبة ستغيب عن الفريق خلال الفترة القادمة،

كما حرص الجهاز الفني، بقيادة محمد عادل، ولاعبات الفريق، على الاتصال باللاعبة للاطمئنان عليها عقب إجرائها العملية ‏الجراحية، والتأكيد على ثقة الجميع بقدرتها على العودة في أسرع وقت

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان اللاعبة سوف تغيب لفترة لن تقل عن 6 شهور.