مروان عطية يتألق في أحدث ظهور رفقة أسرته .. شاهد

شارك مروان عطية، لاعب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر مروان عطية رفقة زوجته وابنته في أجواء عائلية مميزة عقب مباراة القمة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض الأهلي مباراته القادمة أمام نادي كهرباء الإسماعيلية، مساء السبت المقبل، في تمام الساعة 8 على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري nile للمحترفين.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد حسم القمة 131، حيث سجل هدفي الفوز أمام الزمالك كل من حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه، ليمنحا الفريق دفعة قوية نحو مواصلة سباق الصدارة.