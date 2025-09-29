بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

بدأ الأهلي التحضير سريعًا لمباراته المقبلة في الدوري؛ بعد الفوز المثير الذي حققه الفريق على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة (2-1) في قمة الجولة التاسعة من مسابقة دوري nile للمحترفين على استاد القاهرة الدولي، الليلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض الأهلي مباراته القادمة أمام نادي كهرباء الإسماعيلية، مساء السبت المقبل، في تمام الساعة 8 على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري nile للمحترفين.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية بعد حسم القمة 131، حيث سجل هدفي الفوز أمام الزمالك كل من حسين الشحات ومحمود حسن تريزيجيه، ليمنحا الفريق دفعة قوية نحو مواصلة سباق الصدارة.

ترتيب الأهلي في الدوري

بفضل هذا الفوز الثمين، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري مع مباراة مؤجلة، بينما توقف رصيد الزمالك عند 17 نقطة في المركز الأول، لتشتعل المنافسة بين قطبي الكرة المصرية وباقي فرق المقدمة مبكرًا هذا الموسم.