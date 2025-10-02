قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب مصر في ورطة.. أحداث المغرب تربك اتحاد الكرة قبل مواجهة جيبوتي

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني

تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، قبل مواجهة نظيره منتخب جيبوتي يوم الأربعاء المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

يأتي مصدر القلق داخل صفوف الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني جراء الأحداث الجارية في المغرب، لا سيما وأن الفراعنة الكبار مرتبطين بخوض مباراة منتخب جيبوتي في المغرب يوم الأربعاء المقبل بتصفيات المونديال.

ويدرس اتحاد الكرة مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) بشأن إمكانية نقل مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب جيبوتى فى تصفيات كأس العالم من الدار البيضاء لأى بلد أفريقي آخر أو في القاهرة. 

كما يدرس اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إلغاء مباراتى المنتخب الثانى الذى يقوده فنيا حلمي طولان مع المغرب والبحرين فى المغرب جراء الأحداث الصادرة فى الدولة الشقيقة.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على ضم مجموعة من اللاعبين المحترفين لمعسكر أكتوبر المقبل، استعداداً لمواجهة جيبوتي، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.
 


جاءت قائمة المحترفين كالتالي :

محمد صلاح (ليفربول)
مصطفى محمد (نانت)
إبراهيم عادل (الجزيرة الإماراتي)
حمدي فتحي (الوكرة القطري)
رامي ربيعة (العين الإماراتي)

وينتظر الجهاز الفني الموقف النهائي لعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، المصاب حالياً، حيث سيتم ضمه حال تعافيه، بينما سيجري استدعاء لاعب آخر في حال استمرار غيابه.

واعتمد "فيفا" إقامة مباراة مصر وجيبوتي خارج الأراضي المصرية، وتحديدًا في المغرب، باعتبارها الدولة التي يستضيف فيها منتخب جيبوتي مبارياته الرسمية في التصفيات يوم 8 أكتوبر الجاري.

ورغم ذلك، كانت هناك محاولات جادة من جانب اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة للتوصل إلى اتفاق مع اتحاد جيبوتي لإقامة اللقاء في القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر الوطني جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية برصيد 20 نقطة من 8 مباريات.

ويتفوق منتخب مصر الوطني، بقيادة حسام حسن، على نظيره منتخب بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني، برصيد 15 نقطة ليقترب الفراعنة الكبار من حسم التأهل مبكرًا إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، تلقى تأكيدات طبية بصعوبة لحاق إمام عاشور بمعسكر المنتخب استعدادًا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو يومي 8 و 12 أكتوبر المقبل.

جهاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن تأكد من طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا، أن الحالة الصحية لإمام عاشور غير مستقرة خاصة بعد إصابته بفيروس A، وأنه سيعود بشكل تدريجي لتدريبات الأهلي خلال الـ 10 أيام المقبلة.

في السياق نفسه، تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تأكيدات من الجهاز الطبي الفراعنة الكبار بإمكانية ضم أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلى، لصفوف الفراعنة الكبار في مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.

يأتي ذلك في ظل التواصل بين الجهازين الطبي في منتخب مصر الوطني والنادي الأهلي والاطمئنان على حالة وجاهزية زيزو لمرافقة الفراعنة الكبار في مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو بتصفيات المونديال.

منتخب مصر منتخب جيبوتي تصفيات المونديال أحداث المغرب حسام حسن

طريقة عمل فطيرة التفاح المقلية مثل المطاعم
بملابس ملفتة..ناهد السباعى تثير الجدل بجمالها
بيض السمان .. لمناعة أقوى وصحة أفضل لطفلك
بسمة بوسيل
