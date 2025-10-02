الغندور يكشف مستجدات ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن آخر تطورات موقف نادي الزمالك بشأن تجديد عقد مدافعه حسام عبد المجيد، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط حالة من الجدل حول مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء.

وأوضح خالد الغندور، نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب، أن إدارة الزمالك لم تتحرك حتى الآن لفتح ملف تجديد عقد عبد المجيد أو تعديله، رغم المستويات الجيدة التي يقدمها مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن إدارة النادي لم تعقد أي جلسات مع اللاعب لمناقشة مسألة التمديد، مضيفًا أن عقد عبد المجيد ما زال ممتدًا لموسمين، إلا أن اللاعب ينتظر تقديرًا ماليًا أفضل من الإدارة يتناسب مع ما يقدمه للفريق، خاصة وأن عقده الحالي ضعيف من الناحية المالية.