حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

أثار الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، حالة من القلق بشأن لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عمرو زكي.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: “إدعوا لـ عمرو ذكي باالشفاء لأن حالته صعبة”.

كان عمرو زكى أنهى مسيرته الكروية بالاعتزال فى أغسطس 2015 بعدما حقق تألقا كبيرا، خاصة مع المنتخب الوطني.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز

وكان قد كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن وجود أزمة داخل غرف نادي الزمالك بسبب أزمة المستحقات المتأخرة.

وكتب الدردير من خلال حسابه الشخصي فيسبوك: "عدد من لاعبي الفريق ينتظرون صرف مستحقاتهم المتأخرة، وهددوا باللجوء للإجراءات القانونية ضد النادي في حال عدم الحصول عليها قبل لقاء السبت المقبل".