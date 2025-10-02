تغييرات مرتقبة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة المحلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة غزل المحلة في الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة.

وكشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد حمدي يقترب من الظهور في التشكيل الأساسي للفريق خلال المباراة المقبلة، لتعويض غياب نجم الوسط عبدالله السعيد، الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وأضاف الغندور أن مشاركة محمد شحاتة في المباراة لم تتحدد بعد، نظرًا لاستمرار معاناته من الإصابة التي أبعدته عن مباريات الزمالك الأخيرة.