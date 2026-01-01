احتفالات العام الميلادي.. رئيس بورفؤاد يستقبل الآلاف من أبناء المحافظة وزوارها

استقبل هلنان ووك والمنطقة المحيطة بها، ، الآلآف من المواطنين من المحافظة وزائريها خلال الإحتفال بالعام الميلادي 2026 وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدها منتجع هلنان السياحي ، فضلا عن إنشاء منطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورفؤاد أمام زائريها.

وأشاد مواطنو المدينة وزائريها بأعمال التطوير، التي جرت بالمنطقة مؤخراً بما يتناسب مع الموقع الجغرافي ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، وايضا عكس الطابع الجمالي والطابع التاريخي الذي تتميز به مدينة بورفؤاد.

وأكد عدد كبير من المواطنين و زوار المحافظة على التغيير والطفرة الحقيقة التي جرت على أرض بورسعيد، و ظهروها بشكل حضاري وجمالي يعكس جهود الأجهزة التنفيذية و اهتمام القيادة السياسية بمحافظة بورسعيد،

بهنساوي : بورفؤاد تستقبل اكثر من 50 الف زائر خلال احتفالات العام الجديد

وفي سياق متصل، أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى خلال احتفالات المواطنين بالعام الميلادي الجديد بغرفة عمليات مدينة بورفؤاد كما أن الأجهزة التنفيذية بالمدينة تكثيف حملات النظافة بأنحاء المدينة والحدائق العامة والمتنزهات للحفاظ على المظهر الجمالي خلال احتفالات رأس السنة.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد ، بأن هذا العام شهد اقبال غير مسبوق من أبناء المحافظة وزائريها حيث تجاوز الاقبال لأكثر من 50 الف زائر للاحتفال بالعام الميلادي الجديد داخل مدينة بورفؤاد، بالتزامن مع رفع الأجهزة الأمنية حالة التأهب القصوى لتأمين احتفالات المواطنين ومحيط الكنائس فضلاً عن انتشار الدوريات المرورية وتوفير المحاور المرورية البديلة.





كما أكد الدكتور إسلام بهنساوي بأن غرفة العمليات الرئيسية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين، مع الجاهزية التامة لكافة الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين وذلك تيسيراً على السادة المواطنين.