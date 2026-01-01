3 ارشادات مهمة.. تعديل وضعية النوم قد يخفف الألم ويعزز راحتك

أحيانًا يتركّز الالم في مناطق محددة من الجسم، وقد يساعد تعديل وضعية النوم مع استخدام الوسائد كوسيلة داعمة لهذه المناطق على تخفيف حدّة الألم، وفيما يلي مجموعة من الإرشادات المفيدة:

1- ألم الرقبة:

-يُفضل النوم بدون وسادة أو باستخدام وسادة مسطحة واحدة للحفاظ على الرقبة في وضع محايد دون انحناء أو التواء مبالغ فيه.

-تجنّب النوم على البطن، وبدلاً من ذلك يُنصح بالنوم على الظهر أو الجانب.

2-ألم اسفل الظهر:

-يُستحسن النوم على الظهر أو على الجانب مع ثني الركبتين والوركين بزاوية تقارب 90 درجة، مما يقلل الضغط على الفقرات القطنية.

3- الام الركبة:

وضع وسادة بين الساقين عند النوم على الجانب يساعد في تقليل الإجهاد الواقع على مفصل الركبة.

الام الحوض أو الورك:

-يُنصح بالنوم على الجانب مع وضع وسادة بين الساقين، أو النوم على الظهر لتجنب الوضعيات التي تؤدي إلى دوران الورك بشكل غير مريح.

تعديل أوضاع النوم قد يبدو بسيطًا، لكنه يُحدث فرقًا كبيرًا في تخفيف الألم وتحسين جودة النوم.

المصدر DailyMedicalinfo