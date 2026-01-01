قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مع بداية عام 2026 .. 30 دعاء للرزق والبركة وخيري الدنيا والآخرة
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2
احتجاجات واسعة في إيران.. متظاهرون يُضرمون النار في مقر للباسيج
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
من الإذاعة إلى المتحف.. صفاء أبو السعود تستعرض أجمل ذكرياتها لعام 2025
زيلينسكي: 90% من اتفاقية إنهاء الحرب مع روسيا جاهزة
أجواء كرنفالية في كفر الشيخ ابتهاجاً بالعام الجديد 2026 .. شاهد
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2

شيماء عبد المنعم

روجت شركة هونر Honor، لهاتفها القادم Honor Power 2، الذي من المتوقع أن يطرح قرييا في الصين، وتكشف الصورة الدعائية الأخيرة عن تصنيف حماية عالي للهاتف ضد العوامل الجوية. 

مواصفات هاتف Honor Power 2

أكدت شركة هونر الصينية في ترويجها الأخير أن هاتف Honor Power 2 سيحمل تصنيف IP68، IP69، وIP69K، وهذا يعني أن الجهاز يمتاز بجسم مقاوم للغبار، كما أنه محمي ضد الغمر في الماء بالإضافة إلى مقاومة لرشاشات المياه عالية الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة.

ومن المقرر أن تكشف هونر عن هذا الهاتف في السوق الصيني في 5 يناير 2026، ولكن قبل طرحه، أكدت الإعلانات التشويقية الرسمية مجموعة من الميزات الرئيسية للهاتف.

أحد أبرز مميزات هذا الهاتف هو بطاريته الضخمة بسعة 10080 مللي أمبير، التي تتفوق حتى على بعض الأجهزة اللوحية، مع دعم الشحن السريع عبر السلك بقدرة 80 وات.

وتزعم هونر أن الهاتف يمكنه توفير 20.3 ساعة من الاستخدام المستمر للشاشة، و22 ساعة من تشغيل الفيديوهات القصيرة، و14.2 ساعة من اللعب. 

وبناء على المعلومات المتوفرة؛ سيعمل الهاتف مع معالج ميدياتك Dimensity 8500 الجديد، بالإضافة إلى شاشة LTPS OLED بقياس 6.79 بوصة ودقة 1.5K، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، و8000 شمعة من سطوع الذروة.

وسيتميز هاتف Honor Power 2، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وسيأتي الهاتف في خيار ذكرة واحد، بسعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام، و 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

سيكون Honor Power 2 متاحا بثلاثة خيارات لونية هي: الأبيض الثلجي، الأسود الليلي، والبرتقالي شروق الشمس

وفي سياق متصل، كشفت هونر مؤخرا عن سلسلة هواتف Win المخصصة للألعاب، التي تشمل طرازات Win و Win RT.

