بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2

روجت شركة هونر Honor، لهاتفها القادم Honor Power 2، الذي من المتوقع أن يطرح قرييا في الصين، وتكشف الصورة الدعائية الأخيرة عن تصنيف حماية عالي للهاتف ضد العوامل الجوية.

مواصفات هاتف Honor Power 2

أكدت شركة هونر الصينية في ترويجها الأخير أن هاتف Honor Power 2 سيحمل تصنيف IP68، IP69، وIP69K، وهذا يعني أن الجهاز يمتاز بجسم مقاوم للغبار، كما أنه محمي ضد الغمر في الماء بالإضافة إلى مقاومة لرشاشات المياه عالية الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة.

ومن المقرر أن تكشف هونر عن هذا الهاتف في السوق الصيني في 5 يناير 2026، ولكن قبل طرحه، أكدت الإعلانات التشويقية الرسمية مجموعة من الميزات الرئيسية للهاتف.

Honor Power 2

أحد أبرز مميزات هذا الهاتف هو بطاريته الضخمة بسعة 10080 مللي أمبير، التي تتفوق حتى على بعض الأجهزة اللوحية، مع دعم الشحن السريع عبر السلك بقدرة 80 وات.

وتزعم هونر أن الهاتف يمكنه توفير 20.3 ساعة من الاستخدام المستمر للشاشة، و22 ساعة من تشغيل الفيديوهات القصيرة، و14.2 ساعة من اللعب.

وبناء على المعلومات المتوفرة؛ سيعمل الهاتف مع معالج ميدياتك Dimensity 8500 الجديد، بالإضافة إلى شاشة LTPS OLED بقياس 6.79 بوصة ودقة 1.5K، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، و8000 شمعة من سطوع الذروة.

وسيتميز هاتف Honor Power 2، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وسيأتي الهاتف في خيار ذكرة واحد، بسعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية رام، و 512 جيجابايت من الذاكرة الداخلية.

سيكون Honor Power 2 متاحا بثلاثة خيارات لونية هي: الأبيض الثلجي، الأسود الليلي، والبرتقالي شروق الشمس

وفي سياق متصل، كشفت هونر مؤخرا عن سلسلة هواتف Win المخصصة للألعاب، التي تشمل طرازات Win و Win RT.